中国货币市场：银行间供给增加主要回购利率明显下行，证交所紧势加剧

路透上海11月24日 - 中国银行间资金市场周一供给较上周增加，回购利率 早盘明显下行，隔夜和七天加权利率跌幅在10-20个基点(bp)左右；但受密集IPO影响更为直接的证券交易所，流动性紧张局面则有增无减，至目前隔夜成交最高已达25%。

交易员称，目前资金处于相对紧势，降息对资金价格直接影响有限，反倒是公开市场是否会改变操作方向、SLO何时现身等更值得关注。

若公开市场如常，新股发行因素影响过后，资金面有望逐步恢复正常。更长时间段预期，还要看同业存款是否计入一般存款缴准，以及央行是否会有进一步的放松政策而定。

今日起，沪深两市将有11只新股陆续发行。国泰君安证券报告预计，本轮沪深新股的申购资金总量将达9,772亿元人民币，较上月略增，冻结资金高峰期在周二(25日)，当日冻结资金量约9,150亿元。

北京一银行交易员称，降息明显利好现券，但对流动性作用有限。早盘回购利率下行，主要还是受益于供给增加。“政策性银行都能出，其他一些小机构也都能出点。资金面好一些，但也没有很宽松。”

他并指出，更长时间段资金预期还要看同业存款是否计入一般存款等政策走向。“明年要把同存当一般存款的话，肯定还是要先降准。”

一年期shibor 今日大降4.62bp至4.8051%，为接近两年以来新低；银行间一年期贷款基础利率(loan prime rate，LPR)报价周一则大幅下滑20个bp至5.56%，此前超过五个月时间维持在5.76%。

证券交易所资金市场上，紧张局面有增无减。截至目前，隔夜回购最新成交依旧在20%以上，七天也超过10%。

上海一券商交易员表示，“七天的还是很难借，我从银行间用利率债借了点隔夜先对付着。”

交易员还指出，银行间市场线下资金方面，今日也有所改善。但因存在时滞，今日三家银行发行的同业存单，利率上行仍较为明显。

以下为主要货币市场利率报价：

北京时间11:58 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.5671 2.6858 -11.87

七天 3.4365 3.6553 -21.88

14天 3.6587 4.4547 -79.60

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 22.4000 3.0850 +1,931.50

七天 10.1300 6.1350 +399.50

14天 6.9900 7.0150 -2.50

回购定盘利率

其中:隔夜 2.7300 2.6600 +7.00

七天 3.5000 3.5000 +0.00

14天 3.5900 3.9200 -33.00

Shibor

其中:隔夜 2.5540 2.5860 -3.20

七天 3.2230 3.2180 +0.50

三个月 4.1450 4.1758 -3.08