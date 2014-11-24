《路透峰会》美元明年料仍走强，除非美联储延迟升息

香港个股：中国宏桥终止收购*ST鲁丰近百亿人民币股份的交易
路透香港4月18日 - 中国铝产品生产商--中国宏桥集团周二称，终止收购*ST鲁丰环保科技价值近100亿元人民币股份的交易，因交易方案已不符合中国证监会的细则及要求，以及综合考虑到目前国内资本市场况等情况而作出此决定。
**欧美政策日渐分化**
推断美元上涨的另一个理由是，欧洲和美国之间的经济前景和货币政策日渐分化。
即便欧洲央行并未祭出全面的政府公债购买计划，但总裁德拉吉已经承诺设法扩大央行的资产负债表规模。而美联储上月甫宣布结束购债计划。
“全球两家或三家主要央行正在朝不同的方向前进。日本央行和欧洲央行均在努力向体系中注入更多流动性，”高盛资产管理公司欧洲中东和非洲(EMEA)区域执行长Andrew Wilson称。
“在一定程度上，这种流动性政策最明晰的传导机制就是欧元汇率贬值。我们将可看到欧元从当前水准下跌--未来12个月极有可能跌破1.20美元。”
该数字得到其他数位参会人士的回应，但与周五汇价略高于1.24美元情况相比，就没有很大的操作空间了。这可能支持一些人的预估，即明年应该是从汇市波动性增加中赚钱。
“汇市将提供交易机会，”Amundi资产管理公司首席投资官Pascal Blanque说，“存在机遇，同时也有陷阱。”Amundi管理的资产规模达到1.2万亿(兆)美元。(完)
(编译 王兴亚；审校 龚芳)
路透香港4月18日 - 中国铝产品生产商--中国宏桥集团周二称，终止收购*ST鲁丰环保科技价值近100亿元人民币股份的交易，因交易方案已不符合中国证监会的细则及要求，以及综合考虑到目前国内资本市场况等情况而作出此决定。
路透北京4月18日 - 针对美财政部未将中国列入货币操纵之列，中国央行大连市中心支行日韩经济金融研究小组成员周子炜称，未来汇率问题仍是中美经贸关系中的要点，而由于美对华货物贸易逆差占逆差总额近半，预计中国将成为首个因新规而被保留关注的国家，而且在较长时间内无法脱离“关注名单”。
路透上海4月18日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周二较上日微跌0.09%至93.03；SDR篮子指数微跌至95.08，BIS篮子指数微跌至93.98 。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌1.89%，SDR篮子指数跌0.44%，BIS指数跌2.35% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间价 较上日升贬点数 人民币 6.8849 -64 欧元 7.3289 -264 日圆 6.3152 339 港元 0.8858 -9.1 英镑 8.6507 -241 澳