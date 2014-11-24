《路透峰会》美元明年料仍走强，除非美联储延迟升息

**欧美政策日渐分化**

推断美元上涨的另一个理由是，欧洲和美国之间的经济前景和货币政策日渐分化。

即便欧洲央行并未祭出全面的政府公债购买计划，但总裁德拉吉已经承诺设法扩大央行的资产负债表规模。而美联储上月甫宣布结束购债计划。

“全球两家或三家主要央行正在朝不同的方向前进。日本央行和欧洲央行均在努力向体系中注入更多流动性，”高盛资产管理公司欧洲中东和非洲(EMEA)区域执行长Andrew Wilson称。

“在一定程度上，这种流动性政策最明晰的传导机制就是欧元汇率贬值。我们将可看到欧元从当前水准下跌--未来12个月极有可能跌破1.20美元。”

该数字得到其他数位参会人士的回应，但与周五汇价略高于1.24美元情况相比，就没有很大的操作空间了。这可能支持一些人的预估，即明年应该是从汇市波动性增加中赚钱。

“汇市将提供交易机会，”Amundi资产管理公司首席投资官Pascal Blanque说，“存在机遇，同时也有陷阱。”Amundi管理的资产规模达到1.2万亿(兆)美元。(完)