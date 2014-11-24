芝加哥期市：大豆合约三日来首降，但中国经济刺激举措限制跌幅

日本已公布经济指标--2017/4/18
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 3月 -0.4% -0.3% 4月27日 -- y) 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/ 2月 +0.2%
随着美国收割接近完成，加上最新的预报显示南美气候有利于作物，提振大豆产量展望，令玉米与大豆期价承压。
大豆已因中国意外降息而获得支撑。参与政策制定的消息人士透露，中国政府和央行准备再次降息。
冰冻的气温威胁美国冬小麦作物，令小麦价格下跌有限。天气预报预期，俄罗斯西部气温周末开始下滑的程度，将足以对未受保护的小麦作物造成损害。
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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI
涨跌% 移动均值
CBOT小麦 555.00 1.50 +0.27% +0.45% 535.90 61
CBOT玉米 372.00 -0.75 -0.20% -0.27% 367.36 52
CBOT大豆 1033.25 -5.75 -0.55% +1.25% 1011.26 54
CBOT稻米 $12.60 $0.00 +0.00% +0.12% $12.41 75
美国原油 $76.54 $0.03 +0.04% +0.04% $78.88 50
汇率
欧元/美元 $1.238 -$0.001 -0.09% -1.28%
美元/澳元 0.868 0.001 +0.17% +0.74%
附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李爽/陈宗琦；审校 张若琪/李婷仪)
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 3月 -0.4% -0.3% 4月27日 -- y) 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/ 2月 +0.2%
路透北京4月18日 - 中国住建部称，今年将完成公租房新增分配200万套，尽快降低外来务工人员申请公租房门槛，放宽准入条件；并采取实物保障与租赁补贴并举方式，积极推进公租房货币化。
路透上海4月18日 - 中国华人文化产业基金周二宣布，已入股全球最大的经纪公司--美国CAA(Creative Artists Agency)，华人文化董事长黎瑞刚出任美国CAA董事。