芝加哥期市：大豆合约三日来首降，但中国经济刺激举措限制跌幅

随着美国收割接近完成，加上最新的预报显示南美气候有利于作物，提振大豆产量展望，令玉米与大豆期价承压。

大豆已因中国意外降息而获得支撑。参与政策制定的消息人士透露，中国政府和央行准备再次降息。

冰冻的气温威胁美国冬小麦作物，令小麦价格下跌有限。天气预报预期，俄罗斯西部气温周末开始下滑的程度，将足以对未受保护的小麦作物造成损害。

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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 555.00 1.50 +0.27% +0.45% 535.90 61

CBOT玉米 372.00 -0.75 -0.20% -0.27% 367.36 52

CBOT大豆 1033.25 -5.75 -0.55% +1.25% 1011.26 54

CBOT稻米 $12.60 $0.00 +0.00% +0.12% $12.41 75

美国原油 $76.54 $0.03 +0.04% +0.04% $78.88 50

汇率

欧元/美元 $1.238 -$0.001 -0.09% -1.28%

美元/澳元 0.868 0.001 +0.17% +0.74%

附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李爽/陈宗琦；审校 张若琪/李婷仪)