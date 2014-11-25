《中国债券市场每日交易备忘》--11月25日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) ============================================================================ 一、新债发行： 中国国家开发银行不超50亿元三年期固息增发债9:30-10:30招标，收益率预测均值3.67% 国开行 不超50亿元五年期固息增发债9:30-10:30招标，收益率预测均值3.76% 国开行不超50亿元七年期固息增发债9:30-11:10招标，收益率预测均值3.83% 国开行不超50亿元10年期固息增发债9:30-11:10招标，收益率预测均值3.86% 阜新银行至多15亿元10年期发行人选择权(5+5)二级资本债招标 中国铝业 30亿元六个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA)，上海银行和兴业银行主承 安徽省高速公路控股集团10亿元九个月期超短融簿记建档(主体评级AAA)，农行和交行主承 中国国电集团30亿元九个月期超短融簿记建档(主体评级AAA)，中行和兴业银行主承 四川水电投资经营集团5亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA)，光大银行主承 苏交科 1亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA-)，南京银行主承 上海复星高科技集团20亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA+ )，交通银行和农行主承 成都兴蓉集团1亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA+)，兴业银行主承 重庆渝富资产经营管理集团10亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AAA)，光大银行主承 申银万国证券26亿元79天期短期融资券招标(主体评级AAA)，农行和中行等承销 上海南汇发展集团9亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA+)，建行和中行主承 南京化学工业园3亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA)，浦发银行主承 贵州城建投资集团9亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA)，浙商银行主承 中国铁路总公司100亿元五年期中票招标(主体评级AAA)，工行和中行主承 上海帝泰发展3亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA)，上海银行主承 中山交通发展集团8亿元七年期固息债簿记建档(主体评级AA)，银河证券主承 广西来宾工业投资公司10亿元七年期固息债簿记建档(主体评级AA)，湘财证券和国开证券主承 福清国资营运投资公司10亿元八年期固息债簿记建档(主体评级AA)，华福证券和兴业证券主承 浦发银行 5亿元六个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.2499% 上海银行5亿元三个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.1897% 西安银行10亿元三个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.2000% ============================================================================ 二、新债上市： 连云港交通9亿元七年期固息债1480562，票面利率5.47% 广州第四资源热力电厂垃圾焚烧发电项目8亿元10年期项目收益债1480563，票面利率6.38% 中国复合材料集团5亿元一年期短融041469059，票面利率4.92% 龙源电力 50亿元四个月期短融041452062，票面利率4.05% 广东惠州平海发电厂3亿元一年期短融041452061，票面利率4.75% 三江化工5亿元一年期短融041459071，票面利率7.50% 冀东水泥 10亿元一年期短融041466031，票面利率5.00% 南京浦口区国资投资经营公司6亿元一年期短融041462050，票面利率4.93% 漳州交通运输发展集团2亿元五年期中票101460048，票面利率5.84% 西安世园投资集团8亿元三年期中票101456080，票面利率6.00% 中国化工集团30亿元永续中票(每三年重置利率)101451055，票面利率5.58% ============================================================================ 三、缴款： 黑龙江9亿元六年期灾后重建固息债1480560，票面利率7.10% 中国神华集团60亿元人民币九个月期超短融 厦门象屿集团5亿元九个月期超短融 长江三峡集团50亿元一年期短期融资券 天富能源 6亿元一年期短融 福建三安集团9亿元一年期短融 ============================================================================ 四、还本付息： 中国南车 20亿元九个月期超短融011446001到期兑付，票面利率5.00% 步阳集团2亿元一年期短融041351055到期兑付，票面利率8.00% 浙江省能源集团20亿元一年期短融041351056到期兑付，票面利率6.00% 钱江水利 2亿元一年期短融041360083到期兑付，票面利率7.0% 平安银行10亿元三个月期同业存单111411017到期兑付，发行价98.82元 桂林银行5亿元三个月期同业存单111490052到期兑付，发行价98.81元 厦门农村商业银行5亿元三个月期同业存单111490053到期兑付，发行价98.8元 泉州银行5亿元三个月期同业存单111490054 到期兑付，发行价98.8元 进出口行200亿元五年期浮息债(一年定存基准)090311到期兑付，基本利差0.40% 哈尔滨市2.24亿元三年期2011年中小企业集合票据1183015到期兑付，票面利率7.00% 齐鲁证券12亿元三个月期短融1490164到期兑付，票面利率4.80% 08国开20 080220付息 08包商次级债 082004付息 08铁道07 088063付息 09宜城投债 0980167付息 09中化化肥债 0980168付息 10附息国债38 100038付息 10国开13 100213付息 10丰源煤电债 1080147付息 10天脊债 1080148付息 10皖北MTN1 1082208付息 11国开33 110233付息 11粤交通MTN1 1182348付息 11海泰MTN1 1182349付息 11亚泰MTN2 1182350付息 13邯郸城投债 1380367付息 13顺国资MTN001 101351029付息 13青国投MTN002 101354023付息 13长经联MTN001 101375001付息 ============================================================================ 五、即将公布的经济数据及重要财经事件： --中国证券报评论文章认为，把降息与全面刺激划等号是一种错觉，中国不能重回“货币放水-投资驱动-资产 泡沫和高负债”的老路，大力推进改革激发创新能力才是宏观调控长远的根本职责。 11/27公布1-10月规模以上工业企业利润 (1-9月7.9%) 注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一(遇节假日周末换休时除外)。(完) (整理 吴芳/丁淑琴; 审校 李宏薇/边竞)