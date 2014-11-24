台湾股市：盘中略升，各类股普涨

中国房地产：今年新分配公租房200万套，积极推进公租房货币化--住建部
路透北京4月18日 - 中国住建部称，今年将完成公租房新增分配200万套，尽快降低外来务工人员申请公租房门槛，放宽准入条件；并采取实物保障与租赁补贴并举方式，积极推进公租房货币化。
路透台北11月24日 - 台湾股市周一略微上扬，追随中国降息后海外市场的涨势。
0148GMT，加权股价指数 升0.47%或42.51点，报9,134.04点。上周五收升0.14%。
股市普涨。电子类指数 涨0.5%，金融保险类指数 升0.3%，塑胶类指数 和汽车类指数 均涨约1%。
中国经济下行压力加大的形势下央行终于决定降息，重启已雪藏逾两年的这一传统货币政策工具。虽然央行表示稳健货币政策取向不变，但市场认为降息仍具强烈信号作用，缓解融资成本高已进入攻坚战阶段，新的降息周期料由此开启。 (完)
路透北京4月18日 - 中国住建部称，今年将完成公租房新增分配200万套，尽快降低外来务工人员申请公租房门槛，放宽准入条件；并采取实物保障与租赁补贴并举方式，积极推进公租房货币化。
路透上海4月18日 - 中国华人文化产业基金周二宣布，已入股全球最大的经纪公司--美国CAA(Creative Artists Agency)，华人文化董事长黎瑞刚出任美国CAA董事。
路透北京4月18日 - 中国农业部指出，到2020年，中国农产品加工转化率提高到68%；到2025年，加工转化率达到75%，结构布局进一步优化、自主创新能力显着增强，基本接近中等发达国家水平。