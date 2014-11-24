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亚洲 | 2014年 11月 24日 星期一 09:58 BJT

台湾股市：盘中略升，各类股普涨

路透台北11月24日 - 台湾股市周一略微上扬，追随中国降息后海外市场的涨势。

0148GMT，加权股价指数 升0.47%或42.51点，报9,134.04点。上周五收升0.14%。

股市普涨。电子类指数 涨0.5%，金融保险类指数 升0.3%，塑胶类指数 和汽车类指数 均涨约1%。

中国经济下行压力加大的形势下央行终于决定降息，重启已雪藏逾两年的这一传统货币政策工具。虽然央行表示稳健货币政策取向不变，但市场认为降息仍具强烈信号作用，缓解融资成本高已进入攻坚战阶段，新的降息周期料由此开启。 (完)
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