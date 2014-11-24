台湾股市：盘中略升，各类股普涨

中国经济下行压力加大的形势下央行终于决定降息，重启已雪藏逾两年的这一传统货币政策工具。虽然央行表示稳健货币政策取向不变，但市场认为降息仍具强烈信号作用，缓解融资成本高已进入攻坚战阶段，新的降息周期料由此开启。 (完)