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亚洲 | 2014年 11月 24日 星期一 10:16 BJT

《全球市场》亚股跳涨，因中国和欧洲加大经济刺激力度

欧元兑澳元难以扳回此前沉重跌势，中国意外降息令澳元大幅攀升。欧元/澳元 最新报1.4239澳元，周五跌幅将近2%。

参与政策制定的消息人士透露，中国政府和央行准备再次降息并放松贷款限制，担心物价下跌可能引发债务违约、企业破产和就业岗位流失情况加剧。

中国央行逾两年来首次降息，反映出中国政府和央行的政策路线发生了改变。此前他们一直坚持温和刺激举措，上周终于决定有必要推出积极的货币政策举措来稳定中国的经济。

大宗商品市场方面，油价持平，石油输出国组织(OPEC)周四将召开会议，成员国是否会同意减产以支持油价存在很大不确定性。布兰特原油 微升0.01美元至每桶80.37美元，美国原油 跌0.03美元至76.48。

现货金 持稳于每盎司1,201.20美元，交易商对于全球范围内出台更多刺激措施的前景感到振奋。(完) (编译 白云/张荻/张若琪/王兴亚；审校 孙茉莉/郑茵/李爽/戴素萍)
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