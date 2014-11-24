《全球市场》亚股跳涨，因中国和欧洲加大经济刺激力度

中国农业：到2020年农产品加工转化率达68%，2025年达到75%--农业部
路透北京4月18日 - 中国农业部指出，到2020年，中国农产品加工转化率提高到68%；到2025年，加工转化率达到75%，结构布局进一步优化、自主创新能力显着增强，基本接近中等发达国家水平。
欧元兑澳元难以扳回此前沉重跌势，中国意外降息令澳元大幅攀升。欧元/澳元 最新报1.4239澳元，周五跌幅将近2%。
参与政策制定的消息人士透露，中国政府和央行准备再次降息并放松贷款限制，担心物价下跌可能引发债务违约、企业破产和就业岗位流失情况加剧。
中国央行逾两年来首次降息，反映出中国政府和央行的政策路线发生了改变。此前他们一直坚持温和刺激举措，上周终于决定有必要推出积极的货币政策举措来稳定中国的经济。
大宗商品市场方面，油价持平，石油输出国组织(OPEC)周四将召开会议，成员国是否会同意减产以支持油价存在很大不确定性。布兰特原油 微升0.01美元至每桶80.37美元，美国原油 跌0.03美元至76.48。
现货金 持稳于每盎司1,201.20美元，交易商对于全球范围内出台更多刺激措施的前景感到振奋。(完) (编译 白云/张荻/张若琪/王兴亚；审校 孙茉莉/郑茵/李爽/戴素萍)
路透北京4月18日 - 中国农业部指出，到2020年，中国农产品加工转化率提高到68%；到2025年，加工转化率达到75%，结构布局进一步优化、自主创新能力显着增强，基本接近中等发达国家水平。
路透香港4月18日 - 中国铝产品生产商--中国宏桥集团周二称，终止收购*ST鲁丰环保科技价值近100亿元人民币股份的交易，因交易方案已不符合中国证监会的细则及要求，以及综合考虑到目前国内资本市场况等情况而作出此决定。
路透北京4月18日 - 针对美财政部未将中国列入货币操纵之列，中国央行大连市中心支行日韩经济金融研究小组成员周子炜称，未来汇率问题仍是中美经贸关系中的要点，而由于美对华货物贸易逆差占逆差总额近半，预计中国将成为首个因新规而被保留关注的国家，而且在较长时间内无法脱离“关注名单”。