金属期市：伦铜下跌，中国经济成长前景乏力令金属需求状况笼罩疑云

中国周五意外降息，加大支撑经济的力度，因经济可能呈现近25年来最缓慢的扩张速度。此外，据报导，中国政府和央行准备再次降息并放松贷款限制，担心物价下跌可能引发债务违约、企业破产和就业岗位流失情况加剧。

欧洲央行(ECB)总裁德拉吉周五表示政策大门已经敞开，央行已做好准备透过更多重量级行动来拯救欧元区经济。他表示，必须以一切必要手段，尽快扭转通胀率“过低”的现象。

全球最大的矿业巨头必和必拓 周一加快成本削减计划步伐，以应对铁矿石、煤和油价大幅下滑。该公司并表示，其正在剥离的资产虽然受到冲击，但仍有盈利。

美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据显示，11月18日止当周，非商业交易商将铜期货与期权净空仓删减360口，至1,304口。(完)

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