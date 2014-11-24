金属期市：伦铜下跌，中国经济成长前景乏力令金属需求状况笼罩疑云

中国农业：到2020年农产品加工转化率达68%，2025年达到75%--农业部
路透北京4月18日 - 中国农业部指出，到2020年，中国农产品加工转化率提高到68%；到2025年，加工转化率达到75%，结构布局进一步优化、自主创新能力显着增强，基本接近中等发达国家水平。
中国周五意外降息，加大支撑经济的力度，因经济可能呈现近25年来最缓慢的扩张速度。此外，据报导，中国政府和央行准备再次降息并放松贷款限制，担心物价下跌可能引发债务违约、企业破产和就业岗位流失情况加剧。
欧洲央行(ECB)总裁德拉吉周五表示政策大门已经敞开，央行已做好准备透过更多重量级行动来拯救欧元区经济。他表示，必须以一切必要手段，尽快扭转通胀率“过低”的现象。
全球最大的矿业巨头必和必拓 周一加快成本削减计划步伐，以应对铁矿石、煤和油价大幅下滑。该公司并表示，其正在剥离的资产虽然受到冲击，但仍有盈利。
美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据显示，11月18日止当周，非商业交易商将铜期货与期权净空仓删减360口，至1,304口。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 李爽/陈宗琦；审校 戴素萍/白云)
路透北京4月18日 - 中国农业部指出，到2020年，中国农产品加工转化率提高到68%；到2025年，加工转化率达到75%，结构布局进一步优化、自主创新能力显着增强，基本接近中等发达国家水平。
路透香港4月18日 - 中国铝产品生产商--中国宏桥集团周二称，终止收购*ST鲁丰环保科技价值近100亿元人民币股份的交易，因交易方案已不符合中国证监会的细则及要求，以及综合考虑到目前国内资本市场况等情况而作出此决定。
路透北京4月18日 - 针对美财政部未将中国列入货币操纵之列，中国央行大连市中心支行日韩经济金融研究小组成员周子炜称，未来汇率问题仍是中美经贸关系中的要点，而由于美对华货物贸易逆差占逆差总额近半，预计中国将成为首个因新规而被保留关注的国家，而且在较长时间内无法脱离“关注名单”。