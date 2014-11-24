中国债市：信用债估值普降10个bp左右，此前央行宣布降息--NAFMII

中国农业：到2020年农产品加工转化率达68%，2025年达到75%--农业部
路透北京4月18日 - 中国农业部指出，到2020年，中国农产品加工转化率提高到68%；到2025年，加工转化率达到75%，结构布局进一步优化、自主创新能力显着增强，基本接近中等发达国家水平。
路透上海11月24日 - 中国银行间市场交易商协会(NAFMII)周一最新非金融企业债务融资工具定价估值显示，各期限信用债估值普降，幅度多在10个基点(bp)附近，此前央行逾两年来首次降息。
一年至七年作为一级市场现有主要发行期限品种，估值降幅区间为8-10个bp。
中国银行间市场交易商协会目前估值内容包含非金融企业债务融资工具1、3、5、7、10、15、20、30年期限的重点AAA、AAA、AA+、AA和AA-级品种。
以下为各品种的具体估值情况:
发行主体评级 一年期 三年期 五年期 七年期
最新 较上次(bp) 最新 较上次(bp) 最新 较上次(bp) 最新 较上次(bp)
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重点AAA 4.43 -9 4.56 -9 4.79 -10 4.97 -10
AAA 4.55 -9 4.73 -9 4.97 -9 5.19 -9
AA+ 4.80 -8 5.07 -8 5.45 -9 5.73 -10
AA 5.13 -8 5.57 -9 6.01 -10 6.32 -10
AA- 6.22 -8 6.74 -9 7.24 -9 7.88 -9
发行主体评级 10年期 15年期 20年期 30年期
最新 较上次(bp) 最新 较上次(bp) 最新 较上次(bp) 最新 较上次(bp)
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重点AAA 5.10 -9 5.39 -8 5.54 -8 5.78 -8
AAA 5.47 -9 5.73 -8 5.98 -8 6.21 -8
AA+ 6.05 -10 6.33 -7 6.61 -8 6.89 -8
AA 6.69 -10 7.01 -8 7.26 -8 7.69 -8
AA- 8.37 -10 8.55 -7 8.94 -8 9.18 -7
银行间债市非金融企业债务融资工具，是指具有法人资格的非金融企业在银行间债市发行的、约定在一定期限内还本付息的有价证券，交易商协会负责受理该类债券的发行注册。目前主要品种有短期融资券(CP)、中期票据(MTN)和集合票据等。
交易商协会此前曾表示，非金融企业债务融资工具定价估值，是市场机构对各主要信用等级、关键期限品种二级市场均衡收益率估计值的平均水平，不是发行利率的下限。现有估值机构为30家。(完)
参看详情，可点选交易商协会网站 here (整理 李宏薇/边竞; 审校 杨淑祯)
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