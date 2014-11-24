台湾货币市场：月底紧缩效应浮现，惟更多银行供应跨月资金

* 跨月拆款利率走高，惟更多银行参与资金供应

* 短票跨月无虞，销售重心转向跨年短票

* 投信提前准备债券交割，惟RP利率持稳

记者 董永年

路透台北11月24日 - 台湾银行间跨月短率周一走高。资金调度人士表示，月底最后一周来临，提供跨月资金的银行家数虽较上周增加，但仍适度反应月底因素小幅调高拆款利率。

他们指出，对银行而言，本月资本适足率(BIS)不是问题，且累积正数不少，因此今日提供跨月拆款的家数较上周增加。

“今天月内与跨月一半一半，到期续为主。”一位资金拆出方的民营银行交易员说。

另一票券商交易主管则表示，今日提供跨月拆款的银行家数较上周五的四家多一家，纵然利率较上周走高，但绝对可以接受。

“只要拆款有出来就没问题，市场月底紧一点OK的。”他说。

本地时间12:00时：

--台币兑美元 走升8.9分，报30.916。

--台湾加权股价指数 上涨0.44%，报9,131.92点。

--银行间隔夜拆款加权平均利率 暂报0.385%，上日收在0.388%；今日区间暂落在0.295-0.390%，上日利率区间在0.295-0.420%；一周拆款利率区间暂在0.380-0.530%，上日为0.380-0.460%；两周拆款利率区间暂在0.388-0.55%，上日为0.388-0.54%。

**短票销售转向跨年**

短票市场方面，票券商指出，银行买票资金还是高于短票供应，在跨月资金调度无虞下，销售重心转向跨年的短票，成交部位缓步增加。

“我们目标在跨年的钱。”一位票券商资金调度人士说。

另一民营银行资金调度人士则称，今日短票以续做为主，但目前还没有买跨年的短票，因为利率并没有特别诱人。

今日票券商与银行承作的自保短票以跨月天期为主，跨月短票利率主要成交在0.60-0.62%，部分成交在0.63-0.64%；跨年短票利率成交区间落在0.63-0.65%，少数成交在0.66%，与上日相同。

据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票买卖断平均成交利率落在0.609%，较前日0.612%走低。

今日央行存单到期金额为2,097.6亿台币，存单发行金额待稍晚公布。

本周央行存单到期总额为1兆744.1亿台币，落点分别为周二969亿、周三854.5亿、周四3,234亿及周五3,589亿。

拆款中心资料 显示，修正后周五超额准备为462亿台币，累积至周日超额准备为3,665亿台币、加计前期1%的超额准备为4,371亿台币。

**RP利率持平**

台湾债券市场附买回(RP)利率持稳，资金交易人士认为，月底最后一周交易日，投信端资金略显分配不均，但尚不致于影响资金调度，令RP利率大致持平在既有区间。

市场调度人士指出，部分投信代操寿险资金有提前准备周三交割的30年公债及多档长年期美元债，惟交割因素对寿险资金池影响有限，寿险端并未出现走钱情况，预料月底RP利率顶多跨月交投略向区间高位靠拢，月内RP成交则趋于低档。

〞投信端比较分配不均，但被解金额不大，东凑西凑就够。〞一位大型证券商交易员说。

另有票券商指出，月底RP市场资金仍偏平顺，此前资金落点已经尽量跨月，月底券源到单量较少，RP利率依旧持稳上日区间。

今日证券商月内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%，少数跨月公债RP成交在0.55%；月内/跨月公司债RP今日成交区间在0.63-0.64%，跨月公司债RP交投落在区间高位，至于一个月天期公司债RP则成交在0.65%，暂无明显波动。

大型票券商与金融机构承作的10天左右/跨月公债的附买回利率主要成交在0.45-0.50%；10天左右/跨月公司债附买回利率成交在0.50-0.55%，极短天期利率在0.48-0.50%。成交皆与上日雷同。