港报财经评论：人行减息，重债钢股看高一线--信报11月22日

人行减息，重债钢股看高一线/习广思

周五环球股市反弹，但汇市更精采，这边厢日本官员早上说日圆跌得过急，圆汇大幅反弹；那边厢欧央行行长德拉吉黄昏时分话可能要加码买债抗通缩风险，欧罗急泻，兑日圆跌了1%，美汇指数应声转强，顿时令欧罗成为最弱的货币，12月4日欧央行开议息会议之前，欧罗看淡的投资者又会再开仓。不过，最精采的还在后头，人民银行最终也按捺不住，宣布减存息0.25厘、贷息0.4厘，是2012年以来首次降息。不过，减息后基准贷款利率仍高达5.6厘，以中国通胀不足2%计算，实质利率还是太高，理应要继续减。

近年以来，欧日等央行采取量宽政策，令货币大幅贬值，不少国家亦跟随，惟有中国在经济放缓下，仍坚持利率不变，支撑着人民币。可是通胀下行，实质利率高企，投资意欲低迷，经济增长愈来愈慢，近两月的经济数据全面转差，今次人行终于减息，也是向现实低头。周五中港股市齐升，沪深指数升了1.83%，恒指则升0.37%，似乎是有醒目钱偷步入市。减息消息公布后，恒指夜期升了逾400点，突破了23,800点，道指期货则升约110点，黄金、原油及铜铝锌等金属价格也上升。不过，今次人行使出不对称减息，贷息减幅较存息多了0.15厘，对内银的净利息收入并非好事，人行的行动令内银再成为挽救经济的工具。下周一应以重债的重工股较受惠，钢铁股将是其中之一。

德拉吉周五在法兰克福致辞时说，通胀预期已下降至超低水平，若以目前轨迹下行，通胀进一步回落的风险将出现，央行须加强行动，扩大干预的渠道，改变买债的规模、步伐和买债组合等。不过，德拉吉讲明这纯属个人看法，不是代表央行管理委员会发言。大口行长似乎又玩嘢，可能又会惹来德国央行的批评。姑勿论如何，博欧罗落可能胜过博日圆跌。日本看似已收够筹，日本财务大臣麻生太郎昨天在东京表示，本周日圆跌得太速，汇率变动速度将产生不同的影响，不想见到汇率快速波动。这是日本政府近期首次表态关心日圆跌得太快，讲话一出，美元兑日圆应声跌0.8%。(B01)

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