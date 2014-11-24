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亚洲 | 2014年 11月 24日 星期一 10:20 BJT

韩国汇市：韩元兑美元盘中走坚，因日圆反弹且外资流入韩股

路透首尔11月24日 - 韩国韩元兑美元 周一盘中走坚，跟随日圆反弹走势，且从外资流入韩国股市寻得进一步支撑。

0155GMT，韩元兑美元 报1,111.5韩元，上周五国内收盘报1,113.8。

三年期公债12月期约 上涨12个基点，报108.15。

0155GMT 上日收市价

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韩元/美元 1,111.5 1,113.8

日圆/韩元 9.4442/492 9.4244

韩国公债期货 * 108.15 108.03

韩国综合股价指数 1,977.97 1,964.84

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* 为三年期公债近月期约报价。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。 (完)

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