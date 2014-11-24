韩国汇市：韩元兑美元盘中走坚，因日圆反弹且外资流入韩股

中国农业：到2020年农产品加工转化率达68%，2025年达到75%--农业部
路透北京4月18日 - 中国农业部指出，到2020年，中国农产品加工转化率提高到68%；到2025年，加工转化率达到75%，结构布局进一步优化、自主创新能力显着增强，基本接近中等发达国家水平。
路透首尔11月24日 - 韩国韩元兑美元 周一盘中走坚，跟随日圆反弹走势，且从外资流入韩国股市寻得进一步支撑。
0155GMT，韩元兑美元 报1,111.5韩元，上周五国内收盘报1,113.8。
三年期公债12月期约 上涨12个基点，报108.15。
0155GMT 上日收市价
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韩元/美元 1,111.5 1,113.8
日圆/韩元 9.4442/492 9.4244
韩国公债期货 * 108.15 108.03
韩国综合股价指数 1,977.97 1,964.84
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* 为三年期公债近月期约报价。
(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。 (完)
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路透北京4月18日 - 中国农业部指出，到2020年，中国农产品加工转化率提高到68%；到2025年，加工转化率达到75%，结构布局进一步优化、自主创新能力显着增强，基本接近中等发达国家水平。
路透香港4月18日 - 中国铝产品生产商--中国宏桥集团周二称，终止收购*ST鲁丰环保科技价值近100亿元人民币股份的交易，因交易方案已不符合中国证监会的细则及要求，以及综合考虑到目前国内资本市场况等情况而作出此决定。
路透北京4月18日 - 针对美财政部未将中国列入货币操纵之列，中国央行大连市中心支行日韩经济金融研究小组成员周子炜称，未来汇率问题仍是中美经贸关系中的要点，而由于美对华货物贸易逆差占逆差总额近半，预计中国将成为首个因新规而被保留关注的国家，而且在较长时间内无法脱离“关注名单”。