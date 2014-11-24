《交易视点》降息将推动中国债市走强，把握机会波段操作--中信证券

路透上海11月24日 - 中国中信证券 最新债券市场周报认为，虽然本周资金面将面临IPO冲击，但在降息的刺激下市场仍可能走强，对交易型机构而言，建议把握机会进行波段操作；对配置型机构而言，金融债品种仍具备一定的相对价值优势。

央行此次下调存贷款基准利率意欲通过降低企业的实际债务负担、促进消费和投资来对抗经济下行风险。在通胀维持低位以及外生流动性匮乏的情况下，宽松政策仍将延续。

前瞻地看，11月份汇丰PMI初值回落显示经济回升仍然乏力，通胀也有进一步走低的可能，基本面仍对债券市场构成有力支撑。

中国央行时隔逾两年后重启不对称降息，自周六(22日)起将一年期存款和贷款基准利率分别下调25和40个基点，并扩大存款利率浮动上限。此举旨在更有效降低融资成本提振经济，新的降息周期料由此开启。

**降息后宽松政策仍将延续**

上周五，央行意外宣布下调金融机构人民币存贷款基准利率，调整存款利率浮动区间上限至1.2倍，并对基准利率期限档次作适当简并，取消5年期限存款基准利率。

虽然各期限档次存款基准利率均有不同程度下调，但由于吸存压力较大，银行仍将大概率将存款利率一浮到顶。据此计算的存款实际执行利率在降息前后变化不大，银行的息差反而会由于存量贷款利率的下行受到挤压。

受银行利润压力以及惜贷行为的影响，短期内增量贷款利率的下降幅度恐有限。虽然央行强调此次利率调整属于中性操作，但可以看出，由于经济增速正逐渐接近目标下限，稳增长政策正在加码，而在通胀低位运行及外生流动性匮乏的情况下，未来宽松政策仍将延续。

**产出跌破荣枯线至汇丰PMI初值下滑**

11月份汇丰PMI初值较上月终值回落0.4个百分点至50.0，季调后的指数也回落了0.4个百分点。

从汇丰PMI的细项来看，产出大幅下行1.2个百分点是PMI回落的主要原因，而相对领先的新订单指数较上月终值小幅回升0.2个百分点，用新订单指数与产成品库存指数衡量的增长动力也较10月份终值回升0.7个百分点。

为了迎接APEC会议，六个省市从11月开始在工业等领域推行停产限产措施，对工业生产造成一定的影响，汇丰PMI初值中产出随之大幅下降。值得关注的是，与新订单的小幅回升不同，新出口订单指数下滑1.2个百分点至50.5，显示外围经济放缓短期内或对外贸复苏势头形成制约。

另一方面，由于汇丰PMI初值的购进价格指数也回升了0.6个百分点，预计11月份的PPI环比跌幅将略有收窄。 (完)