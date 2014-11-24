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亚洲 | 2014年 11月 24日 星期一 10:23 BJT

韩国股市：盘中上涨至七周高位，因中国降息带动全球经济成长希望

路透首尔11月24日 - 韩国股市周一上涨至七周盘中高位，受惠于中国意外降息所带动的全球经济成长希望。

中国经济下行压力加大的形势下央行终于决定降息，重启已雪藏逾两年的这一传货币政策工具。

0155 GMT时，综合股价指数 上涨0.67%，报1,977.97点。

“大盘可能重探2,000点大关，因预期主要央行会有更多刺激举措，以及美国假期购物季开锣将有助于出口股，”大信证券分析师Lee Kyung-min表示。

对经济成长敏感的造船股和石油化学股表现超越大盘，现代重工 劲扬5.6%，LG化学 则跳涨6.3%。(完)
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