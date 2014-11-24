台湾债市：主要公债殖利率微跌，因中国意外降息

中美关系：汇率问题仍是中美经贸要点，预计中国短期难脱“关注名单”--专家

路透北京4月18日 - 针对美财政部未将中国列入货币操纵之列，中国央行大连市中心支行日韩经济金融研究小组成员周子炜称，未来汇率问题仍是中美经贸关系中的要点，而由于美对华货物贸易逆差占逆差总额近半，预计中国将成为首个因新规而被保留关注的国家，而且在较长时间内无法脱离“关注名单”。