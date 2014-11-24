台湾债市：主要公债殖利率微跌，因中国意外降息

中国农业：到2020年农产品加工转化率达68%，2025年达到75%--农业部
路透北京4月18日 - 中国农业部指出，到2020年，中国农产品加工转化率提高到68%；到2025年，加工转化率达到75%，结构布局进一步优化、自主创新能力显着增强，基本接近中等发达国家水平。
路透台北11月24日 - 台湾指标五年公债103/15 周一盘初殖利率微跌。交易员表示，反应中国上周五晚意外降息，或将带动邻近韩国跟进，甚至部分市场人士预期台湾央行明年升息时间可能延后，令各年期主流券殖利率同步走弱，但跌幅并不大。
市场人士指出，早盘五年券103/15殖利率回档修正，惟在1.10%下方持券信心稍微薄弱，料1.10%整数关卡仍需来回测试，且殖利率走跌令养券利差只剩约70个基点，追价力道料将不强，推估短线殖利率暂在1.10%附近盘整。
〞又多了一个大国降息，宽松那边又多了一票。〞一本地证券商交易员说。
103/15盘中创五个月低位，前波盘中低位为6月17日的1.0090%。
但有一资深票券交易员指出，台湾央行货币政策主要跟随美国联准会脚步，现在反应台湾升息时点可能延后的预期似乎过早，且上回中国人行升息，台债亦未反应利空，短线台债偏向中性看待。
交易员预估今日指标五年债将在1.10-1.12%间交投。
美国长期公债收益率周五在清淡交投中下滑，跟随欧元区公债走势，因此前欧洲央行总裁德拉吉表示，央行准备采取更多措施提振迟滞的经济。指标10年期公债 价格尾盘升4/32，收益率报2.31%，周四尾盘报2.34%。
预估指标公债主要交投区间：
* 五年公债103/15 ：1.10-1.12%
本地时间10:17时最新报价：
* 103/15期五年公债殖利率跌2.04基点报1.1110%，成交32.5亿台币。
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