台湾汇市：台币早盘实质交易随韩元偏升，外资汇入

中国房地产：今年新分配公租房200万套，积极推进公租房货币化--住建部
路透北京4月18日 - 中国住建部称，今年将完成公租房新增分配200万套，尽快降低外来务工人员申请公租房门槛，放宽准入条件；并采取实物保障与租赁补贴并举方式，积极推进公租房货币化。
路透台北11月24日 - 台币兑美元 实质交易价位周一小幅偏升，紧跟韩元反弹趋势。汇银人士表示，盘初外资汇入，且接近月底料出口商将有部分抛汇压力，不过中国上周末紧急降息，预料人民币波幅加大。
他们认为，台币近期较为剧烈的走贬已出现反弹契机，只不过，中国紧急降息、人民币走弱，也将令处于反弹的亚币产生作用，预料台币汇价就算反弹，幅度也不会太大。
〞之前30.950以上美元的卖压太重了，可能会在30.900这里盘整，〞一位小型商银交易员表示。
也有交易员认为，月底出口商的美元卖压可能稍重，也不排除台币略走强至30.850-30.880的水位，但亚洲最重要的经济体--中国央行突然降息，人民币走贬趋势下，预料也可能令亚币走势备受压力。
中国人民币兑美元 早盘走贬。中国央行上周五宣布，自上周六(22日)起将一年期存款和贷款基准利率分别下调25和40个基点，并扩大存款利率浮动上限。
韩国韩元兑美元 周一盘中走坚，跟随日圆反弹走势，且从外资流入韩国股市寻得进一步支撑。
盘初台币主要交易区间在30.895-30.916；上交易日主要区间在30.907-30.946。
海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 中，一个月期美元/台币的换汇点折价略微加深；一个月远汇报价 暂报在30.890/30.905左右，上日纽约盘收在30.875。
交易员预测今日集中交易区间：
* 30.880-30.920
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