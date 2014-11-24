主要国家经济指标预测--11月25日****

日本经济：正在积聚动能，出口增长与预期的财政支持举措带来支撑--穆迪
路透4月18日 - 评级机构穆迪表示： * 日本经济正在积聚动能，出口增长和预期中的财政支持举措提供支撑 * 预期日本政策刺激将为国内经济带来支持，抵消美国贸易政策可能进一步转向保护主义带来的下行风险 * 日本短期经济增长前景面临的风险大致平衡 * 自日本政府于2016年8月公布财政刺激方案之后，该国经济正显示出通胀攀升的迹象 (完) (编译 徐文焰；审校 张荻)
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 11月25日(二) 0700 德国经季节调整的国内生产总值(GDP)(较前季) 第三季修正值 +0.1% +0.1% 未经季节调整的GDP(较上年同期) +1.2% +1.2% 0745 法国企业景气指数 11月 正97 正97 0900 意大利经季节调整零售销售(较前月) 9月 -- -0.1% 未经季节调整零售销售(较上年同期) -- -3.1% 1330 加拿大零售销售(较前月) 9月 +0.5% -0.3% 除汽车之外的零售销售(较前月) +0.3% -0.3% 1330 美国企业获利 第三季初值 -- +8.6% 1330 美国国内生产总值(GDP)环比年率 第三季修正值 +3.3% +3.5% GDP最终销售 +2.5% +4.2% GDP消费支出 -- +1.8% GDP隐性平减指数 +1.3% +1.3% 核心PCE物价指数 +1.4% +1.4% 个人消费支出(PCE)物价指数 +1.2% +1.2% 1400 美国联邦住房金融局(FHFA)房价(较前月) 9月 -- +0.5% (较上年同期) -- +4.8% 房价指数 -- 214.0 1400 美国CaseShiller 20个城市经季调房价指数(较前月) 9月 +0.1% -0.1% 未经季节调整房价指数(较前月) +0.2% +0.2% 房价指数(较上年同期) +4.6% +5.6% 1500 美国消费者信心指数 11月 96.0 94.5 1500 美国里奇蒙联邦储备银行综合制造业指数 11月 -- 正20 2100 韩国消费者信心指数 11月 -- 105 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 11月24日(一) 0815 瑞士非农就业岗位(万) 第三季 422.7 -- 0900 德国Ifo企业景气判断指数 11月 104.7 103.0 企业现况指数 110.0 107.9 企业预期指数 99.7 98.6 0900 意大利对非欧盟贸易收支(亿欧元) 10月初值 40.38 -- 1445 美国Markit服务业采购经理人指数(PMI) 11月初值 56.3 56.8 Markit综合PMI 56.1 -- 1530 美国达拉斯联储制造业指数 11月 10.5 -- (完)
路透4月18日 - 评级机构穆迪表示： * 日本经济正在积聚动能，出口增长和预期中的财政支持举措提供支撑 * 预期日本政策刺激将为国内经济带来支持，抵消美国贸易政策可能进一步转向保护主义带来的下行风险 * 日本短期经济增长前景面临的风险大致平衡 * 自日本政府于2016年8月公布财政刺激方案之后，该国经济正显示出通胀攀升的迹象 (完) (编译 徐文焰；审校 张荻)
新股发行 ------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 缴款日 4/18 深 周大生 002867 7,685 19.92 22.99 广发证券 4/20 4/19 沪 迪贝电气 732320 2,500 *9.93 *22.98 东方花旗 4/21 4/20 深 绿康生化 002868 3,000 -- -- 兴业证券 4/24 4/20 深 超频三 300647 3,000 -- -- 广发证券 4/24 4/20 沪 金石资源 732505 6,000 -- --
内地首季经济数据好得令人意外，以致有分析指内地「新周期归来」。但数据相信好得中央亦要观察动力能否持续，惟可肯定的是，中央有更大空间加力去杠杆、遏楼泡等工作。