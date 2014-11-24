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亚洲 | 2014年 11月 25日 星期二 07:27 BJT

****主要国家经济指标预测--11月25日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：

    GMT时间   经济指标/活动                               公布时段      预估值       前值
    
    11月25日(二)
    0700  德国经季节调整的国内生产总值(GDP)(较前季)     第三季修正值    +0.1%        +0.1%
                未经季节调整的GDP(较上年同期)                           +1.2%        +1.2%
    0745  法国企业景气指数                                 11月          正97         正97
    0900  意大利经季节调整零售销售(较前月)                  9月            --        -0.1%
                未经季节调整零售销售(较上年同期)                           --        -3.1%
    1330  加拿大零售销售(较前月)                            9月         +0.5%        -0.3%
                除汽车之外的零售销售(较前月)                            +0.3%        -0.3%
    1330  美国企业获利                                   第三季初值        --        +8.6%
    1330  美国国内生产总值(GDP)环比年率                 第三季修正值    +3.3%        +3.5%
              GDP最终销售                                               +2.5%        +4.2%
              GDP消费支出                                                  --        +1.8%
              GDP隐性平减指数                                           +1.3%        +1.3%
             核心PCE物价指数                                            +1.4%        +1.4%
             个人消费支出(PCE)物价指数                                  +1.2%        +1.2%
    1400  美国联邦住房金融局(FHFA)房价(较前月)              9月            --        +0.5%
                                       (较上年同期)                        --        +4.8%
                                  房价指数                                 --        214.0
    1400  美国CaseShiller 20个城市经季调房价指数(较前月)    9月         +0.1%        -0.1%
                            未经季节调整房价指数(较前月)                +0.2%        +0.2%
                            房价指数(较上年同期)                        +4.6%        +5.6%
    1500  美国消费者信心指数                               11月          96.0         94.5
    1500  美国里奇蒙联邦储备银行综合制造业指数             11月            --         正20
    2100  韩国消费者信心指数                               11月            --          105
     
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
    
    GMT时间   经济指标/活动                               公布时段       现值      预估值
    
    11月24日(一)
    0815  瑞士非农就业岗位(万)                             第三季        422.7        -- 
    0900  德国Ifo企业景气判断指数                            11月        104.7      103.0
                 企业现况指数                                            110.0      107.9
                 企业预期指数                                             99.7       98.6
    0900  意大利对非欧盟贸易收支(亿欧元)                 10月初值        40.38        --
    1445  美国Markit服务业采购经理人指数(PMI)            11月初值         56.3       56.8
              Markit综合PMI                                               56.1        --
    1530  美国达拉斯联储制造业指数                           11月         10.5        --
    (完)
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