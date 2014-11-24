《交易视点》中国降息对信用债利好作用可能更为明显--中信证券

路透上海11月24日 - 中国中信证券 最新信用产品周报称，在降息背景下，债券收益率可能快速下行，或触及前期低点；而经过前两周的调整，信用产品信用利差已有所扩大，收益率的下行空间或更大；建议视收益率调整速度积极把握交易机会，而配置型投资者可继续考虑配置非周期型行业产业债、享受息差收益。

报导指出，上周五晚间央行发布非对称降息，普遍超出了市场预期；降息意在降低融资成本，亦传递了央行超预期宽松货币政策的信号，投资情绪将被再次激发。

中国人民银行时隔逾两年后重启不对称降息，决定自周六起将一年期存款和贷款基准利率分别下调25和40个基点，并扩大存款利率浮动上限。此举旨在更有效降低融资成本提振经济，新的降息周期料由此开启。

**市场回顾**

上周资金面较为紧张，1年期各等级短融收益率上行30-35基点（bp）左右。偏紧资金面受多重因素共同影响：包括传闻央行意将同业存款纳入存贷比考核体系、大规模准备金需补缴；IPO申购需提前筹措资金也是其中因素；另外市场还有传言10月信贷不足、本月信贷投放或超预期等。

此外上周中票市场收益率调整幅度15-20bp左右，5年AAA中票收益率上行20bp至4.70%左右。

不管市场调整具体原因如何，央行维持资金宽松的意图不变，超预期非对称降息、意在降低融资成本。经过上周的调整，1年短融及1年国开债已分别回调30bp、20bp至4.35%、3.80%左右。而此次央行降息操作释放超预期宽松意图，7天回购利率可能将维持较低水平。在此背景下，现阶段短端产品仍有一定的交易和配置价值，建议积极配置。

而上周城投债收益率同样有所调整，7年期提前还本的中西部地级城投债收益率上行至5.45%左右的水平、较前周上行30bp。受降息利好，城投债收益率可能将随高等级债券出现一波下行，配置型投资者亦可继续积极配置。

**个券推荐**

上周共有83只信用债券公告发行（或即将发行），合计发行量1,199.68亿元。

短融和超短融中，我们推荐14南电SCP006、14神华SCP002、14三峡CP001、14大秦CP001、14中广核SCP004、14苏交通SCP006、14申能集SCP003、14中海运SCP005、14中电投SCP010、14川水电CP002。

中期票据中，我们推荐14铁道MTN003、14万华MTN002。

私募票据中，我们推荐14兖州煤业PPN002、14伊泰PPN001、14常城建PPN010、14锡交通PPN002。

企业债中，我们推荐14西湖电子债（有担保）、14甘公投债02。

公司债中，我们推荐12重工03。(完)