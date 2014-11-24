《交易视点》中国降息周期开启料推股债双牛，转债可适当建仓--中信证券

路透上海11月24日 - 中国中信证券最新可转债市场周报认为，基于降息周期已经打开，利好股市债市，股债双牛机率明显增加，建议可以开始适当建仓，短期内看好平安，中长期仍看好冠城等军工板块和东方等国企改革板块。

且若民生转债由于降息周期的开启和员工持股计划的不确定性增大的双重影响继续下跌，可适当增持。

中国人民银行时隔逾两年后重启不对称降息，决定自周六起将一年期存款和贷款基准利率分别下调25和40个基点，并扩大存款利率浮动上限。此举旨在更有效降低融资成本提振经济，新的降息周期料由此开启。

**市场回顾**

随着沪港通正式通车，市场原本预期股市短期内难有利好，因此股市上周呈震荡走势。沪深300、中小板指和创业板指涨跌幅分别为0.1%、1.9%和4.4%。行业方面，传媒板块领涨，计算机、纺织板块等在中小板和创业板的带动下涨幅超过4%，银行、煤炭大跌。

转债在股市的影响下调整。受银行正股调整的带动下转债微跌，在中信平价指数下跌-1.4%的情况下，转债指数上升-0.9%。

个券方面，领涨转债为通鼎、华天、东华，金融类大盘转债工行、中行、平安及民生均略微调整，民生因为员工持股计划的不确定性引发市场担忧而调整幅度较大。

**股市和债市行情研判**

股市方面，近期市场上的无风险利率出现下行，已经使股票类资产的吸引力有所提高，股市正逐步趋于活跃。

而此次央行下调金融机构贷款和存款基准利率，可能会使市场利率进一步“跳低”，从而更进一步激活股市人气。

债市方面，上周债券收益率整体上行，国债1-5年期收益率短端上行5-10bp左右，国开债收益率上行5-20bp，AAA、AA+和AA信用债收益率均下行10-15bp左右。展望未来，受降息影响，资金面在短时间内将全面宽松，利好债市，债券牛市将延续。 (完)