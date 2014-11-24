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亚洲 | 2014年 11月 24日 星期一 10:46 BJT

韩国个股：现代和起亚将2014年全球汽车销售目标提高至800万辆

路透首尔11月24日 - 韩国现代汽车 和起亚汽车 周一将2014年全球销售目标上调至至少800万辆，因新兴市场和中国的销售表现好于预期。

现代和起亚早前为今年设定的全球销售目标为786万辆。

这两家汽车商在声明中称，800万辆的销售目标比去年的实际销量要高6%。(完)

(编译 白云; 审校 张涛)
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