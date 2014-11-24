更新版 1-中国债市动态：央行降息刺激债市买气高涨，收益率直线下行后略反弹

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路透上海11月24日 - 中国银行间债市周一早盘长端国债及金融债收益率大跌，其中10年国开债跌逾30bp。交易人士表示，央行周末降息，现券做多情绪高涨，国债期货亦同步大涨，五年期国债期货主力合约一度涨逾1%，随后收益率小幅反弹近7-8bp。

他们认为，目前市场对央行进一步降息及降准等预期仍强烈，预计现券牛市短期还将持续，不过亦不乏有机构对后市持谨慎态度。

“一步到位的节奏啊，10y的金融债有点儿回调的样子，早上有到3.80%，现在回到3.88%附近,”上海一银行交易员表示。

对于后市走势，上述交易员认为，大家都觉得债市短期反应差不多了，不过个人认为收益率应该还是可以往下走的，因对未来市场进一步降息、降准等预期并未消除。

中国人民银行时隔逾两年后重启不对称降息，决定自周六起将一年期存款和贷款基准利率分别下调25和40个基点，并扩大存款利率浮动上限。此举旨在更有效降低融资成本提振经济，新的降息周期料由此开启。

参与政策制定的消息人士透露，中国政府和央行准备再次降息并放松贷款限制，担心价格下跌可能引发债务违约、企业破产和就业岗位流失情况加剧。

IRS方面，继央行宣布降息之后，五年期repo品种一度下跌逾30个点，不过随后小幅反弹5-7bp左右。此外，离岸市场CNH无利率本金互换（NDIRS）各期限跌幅在15BP以上。

上海另一银行交易员表示，降息对债市算是一大利好，但是目前看资金面并没有明显宽松，而且关键的问题是央行还没有"放水"，接下来这种预期还是很强烈，因为感觉央行降低融资成本的任务并不会因为降息一次而一蹴而就。

中信证券固定收益研究团队认为，此次降息对债市可能带来情绪上的狂欢出现超调，仍需保持谨慎的心态随时准备撤出，无底线追高并不可取。预计2015年十年期国债收益率的波动区间在3.0%-4.0%，中枢可能在3.4%附近。

二级市场上，剩余期限近10年的国开行固息债140222券最新成交收益率 在3.8550%，上日尾盘为4.1550%。剩余期限近10年的固息国债140021券最新成交收益率 在3.4800%，上日尾盘为3.6700%。