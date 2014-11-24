中墨关系：中墨官员周一将会晤，讨论高铁合同取消等问题

中国农业：到2020年农产品加工转化率达68%，2025年达到75%--农业部
路透北京4月18日 - 中国农业部指出，到2020年，中国农产品加工转化率提高到68%；到2025年，加工转化率达到75%，结构布局进一步优化、自主创新能力显着增强，基本接近中等发达国家水平。
路透墨西哥城11月23日 - 墨西哥政府周日称，该国交通通信部长将在周一会晤中国政府官员，讨论中国企业中标的37.5亿美元高铁合同遭取消一事。
本月稍早，中国铁建 牵头的财团作为唯一竞标者，获得墨西哥的一笔高铁合约，但在墨国反对党抨击竞标过程被操纵后突然取消。
当地媒体后来披露，该竞标财团中的一个墨西哥集团旗下的一套700美元住宅，正是墨西哥总统培尼亚妻子正在购买的物业。这引人质疑竞标过程可能存在利益冲突。
据墨西哥交通通信部声明，部长鲁伊斯(Gerardo Ruiz Esparza)将于周一在中国进行会晤，届时还会讨论墨西哥兴建国有和民营移动网络的计划。
鲁伊斯此前表示，希望按照同样条款在11月底重新进行高铁招标。(完)
(编译 朱晓军；审校 白云)
路透北京4月18日 - 中国农业部指出，到2020年，中国农产品加工转化率提高到68%；到2025年，加工转化率达到75%，结构布局进一步优化、自主创新能力显着增强，基本接近中等发达国家水平。
路透香港4月18日 - 中国铝产品生产商--中国宏桥集团周二称，终止收购*ST鲁丰环保科技价值近100亿元人民币股份的交易，因交易方案已不符合中国证监会的细则及要求，以及综合考虑到目前国内资本市场况等情况而作出此决定。
路透北京4月18日 - 针对美财政部未将中国列入货币操纵之列，中国央行大连市中心支行日韩经济金融研究小组成员周子炜称，未来汇率问题仍是中美经贸关系中的要点，而由于美对华货物贸易逆差占逆差总额近半，预计中国将成为首个因新规而被保留关注的国家，而且在较长时间内无法脱离“关注名单”。