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亚洲 | 2014年 11月 24日 星期一 12:41 BJT

《中国国债发行日程表》--11月24日

1、以下为中国即将或正在发行的国债:

  发债主体    规模    期限    票面利率     债券类型        发行时间      上市时间
          (亿元人民币) 
  
  财政部      280     10年    *3.5780%    续发记账式国债   11/20-11/24    11/26
  财政部      260     50年     *4.24%     记账式国债       11/24-11/26    11/28
  财政部     *280      5年    *周三招标   续发记账式国债  *11/27-12/1    *12/3
                                  (今年第26期五年品种的首次续发)  
  财政部      --       7年       --       续发记账式国债    12/3
  财政部      --       1年       --       记账式国债        12/10
  财政部      --     三个月      --       贴现国债          12/12
  财政部      --      10年       --       记账式国债        12/17
  财政部      --       2年       --       记账式国债        12/24
    
2、即将或正在代理发行的地方政府债:

  发债主体      规模     期限      票面利率    债券类型      发行时间        上市时间
           (亿元人民币)
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暂无    
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3、地方政府自发自还:

  发债主体      规模     期限      票面利率    债券类型      发行时间        上市时间
           (亿元人民币)        
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暂无
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注:1、*代表新增
   2、记帐式国债均为跨市场国债，即在中国全国银行间债券市场及证券交易所市场上市。(完)

 (整理 丁淑琴； 审校 李宏薇)
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