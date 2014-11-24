欧洲金融：ECB将花旗从外汇工作小组名单中删除

香港个股：中国宏桥终止收购*ST鲁丰近百亿人民币股份的交易
路透香港4月18日 - 中国铝产品生产商--中国宏桥集团周二称，终止收购*ST鲁丰环保科技价值近100亿元人民币股份的交易，因交易方案已不符合中国证监会的细则及要求，以及综合考虑到目前国内资本市场况等情况而作出此决定。
路透法兰克福11月21日 - 欧洲央行(ECB)已将全球最大外汇银行--花旗集团(Citigroup) 从ECB专家的外汇工作小组名单中删除。花旗集团几天前因未能阻止交易员操控外汇市场，遭美国与英国监管机构罚款。
熟知内情的一名消息人士表示，ECB的决定似乎与该项裁罚有关。
ECB对此不予置评，仅表示成员名单的改变，为目前进行中的年度外汇联络小组评估的一部份。
伦敦花旗一名发言人拒绝发表意见。
上周有六家银行遭罚共计43亿美元，因未能以适当的管控制度防止交易员操控指标汇率，花旗为其中一家。
ECB有几个由ECB与商业银行专家组成的工作小组，藉此与债市、汇市与货币市场保持连系，讨论事态进展、监看与交换观点。
在其2014年11月最新的外汇联络小组参与者名单中，来自花旗的成员已被删除。
上周遭罚款的其他五家银行也都不在名单当中。(完) (编译 陈宗琦；审校 朱晓军)
路透香港4月18日 - 中国铝产品生产商--中国宏桥集团周二称，终止收购*ST鲁丰环保科技价值近100亿元人民币股份的交易，因交易方案已不符合中国证监会的细则及要求，以及综合考虑到目前国内资本市场况等情况而作出此决定。
路透北京4月18日 - 针对美财政部未将中国列入货币操纵之列，中国央行大连市中心支行日韩经济金融研究小组成员周子炜称，未来汇率问题仍是中美经贸关系中的要点，而由于美对华货物贸易逆差占逆差总额近半，预计中国将成为首个因新规而被保留关注的国家，而且在较长时间内无法脱离“关注名单”。
路透上海4月18日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周二较上日微跌0.09%至93.03；SDR篮子指数微跌至95.08，BIS篮子指数微跌至93.98 。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌1.89%，SDR篮子指数跌0.44%，BIS指数跌2.35% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间价 较上日升贬点数 人民币 6.8849 -64 欧元 7.3289 -264 日圆 6.3152 339 港元 0.8858 -9.1 英镑 8.6507 -241 澳