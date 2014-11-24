《中国金融债发行日程表》--11月24日

中国农业：到2020年农产品加工转化率达68%，2025年达到75%--农业部
路透北京4月18日 - 中国农业部指出，到2020年，中国农产品加工转化率提高到68%；到2025年，加工转化率达到75%，结构布局进一步优化、自主创新能力显着增强，基本接近中等发达国家水平。
以下为中国即将或正在发行的金融债: 发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 (亿元人民币) (年) ============================================================================= *国开行 至多250 1/3/5/7/10 周二招标 固息增发债 11/26-11/27 (第23、25、27、28、29期增发债) *阜新银行 不超15 10 周二招标 二级资本债 11/25-11/28 (第5年末附有条件发行人赎回权) *临商银行 不超14 10 周三招标 二级资本债 11/26-11/28 (第5年末附有条件发行人赎回权) *浙江绍兴 不超15 3 周四招标 小微贷款专项债 11/27-12/1 瑞丰农商行 注: *表示新增。(完) (整理 丁淑琴; 审校 李宏薇)
路透北京4月18日 - 中国农业部指出，到2020年，中国农产品加工转化率提高到68%；到2025年，加工转化率达到75%，结构布局进一步优化、自主创新能力显着增强，基本接近中等发达国家水平。
路透香港4月18日 - 中国铝产品生产商--中国宏桥集团周二称，终止收购*ST鲁丰环保科技价值近100亿元人民币股份的交易，因交易方案已不符合中国证监会的细则及要求，以及综合考虑到目前国内资本市场况等情况而作出此决定。
路透北京4月18日 - 针对美财政部未将中国列入货币操纵之列，中国央行大连市中心支行日韩经济金融研究小组成员周子炜称，未来汇率问题仍是中美经贸关系中的要点，而由于美对华货物贸易逆差占逆差总额近半，预计中国将成为首个因新规而被保留关注的国家，而且在较长时间内无法脱离“关注名单”。