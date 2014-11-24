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亚洲 | 2014年 11月 24日 星期一 13:05 BJT

《中国金融债发行日程表》--11月24日

以下为中国即将或正在发行的金融债:

  发债主体      规模          期限       票面利率      债券类型     发行时间
            (亿元人民币)      (年)
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 *国开行      至多250      1/3/5/7/10    周二招标      固息增发债  11/26-11/27
                          (第23、25、27、28、29期增发债)
 *阜新银行    不超15           10        周二招标     二级资本债   11/25-11/28
                           (第5年末附有条件发行人赎回权)
 *临商银行    不超14           10        周三招标     二级资本债   11/26-11/28
                           (第5年末附有条件发行人赎回权)
 *浙江绍兴    不超15           3         周四招标   小微贷款专项债 11/27-12/1
  瑞丰农商行  

  注: *表示新增。(完)

 (整理 丁淑琴; 审校 李宏薇)
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