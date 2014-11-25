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亚洲 | 2014年 11月 25日 星期二 10:39 BJT

****《港报快速浏览》--11月25日报摘,社评及财经评论****

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 --------------------------------报纸摘要-------------------------------------
 《香港报摘》--信报                                                        
 《香港报摘》--经济日报                                                    
 《香港报摘》--其他报纸重要消息                                            
 
 ----------------------------------社评--------------------------------------
 港报社评：禁令清晰明确，占领必须收场--文汇报                              
 港报社评：工程超支以千亿元计检视流程防变提款机--明报                      
 港报社评：白居二好心做坏事，不宜再推--经济日报                            
 港报社评：“白居二”可应急需，风险则比前高--星岛日报                      
 港报社评：台湾厌倦蓝绿恶斗，香港应该引以为监--信报                        
 
 ---------------------------------财经评论------------------------------------
 港报财经评论：利率市场化走对了路--信报                                    
 港报财经评论：大城市内房，反弹更持久--经济日报                            
 
 -----------------------------------其他--------------------------------------
 中国报摘                                                                    
 台湾报摘                                                                    
    
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