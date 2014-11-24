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亚洲 | 2014年 11月 24日 星期一 12:11 BJT

中国股市：沪综指早盘收升2%创三年新高，降息提振非银金融及地产股

路透北京11月24日 - 中国股市沪综指周一早盘收升近2%，创逾三年盘中新高。上周末中国央行两年来首次降息，提振非银金融及地产股大涨，市场总体成交额急剧放大。分析师指出，降息最大意义在于后期降息降准周期可能已经到来，对市场形成中长期利好，但短期涨幅过快，存在回调风险。

沪综指 早盘收报2,535.51点，大涨48.72点，或1.96%，早盘日高为2,536.41点；此前盘中高点为2011年11月4日的2,536.78点。上证A股早盘成交2,064亿元人民币，上日全天则为1,976亿。

“就从降息来看，它对市场形成了一个利好。”方正证券策略分析师陈敏同时表示，此次降息对基本面利好影响有限，后续可能需要其他政策工具，包括降准的配合，才能使政策效果有效发挥。

他并指出，短期降息对证券、保险、地产板块以及其他重资产的行业形成利好，对银行板块影响偏空，但市场对后续银行降准有所预期，因此银行板块出现低开高走；不过银行股拉抬过快，短线市场走势存在一定压力。

截止早市收盘，上证地产类指数 劲扬5.68%；工商银行 亦由跌转升，涨1.07%。沪深300指数期货主力合约 则收涨3.10%。

中国央行上周五宣布，自上周六(22日)起将一年期存款和贷款基准利率分别下调25和40个基点，并扩大存款利率浮动上限。 （完） (发稿 张晓翀；审校 张喜良)
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