港报社评：台湾厌倦蓝绿恶斗，香港应该引以为监--信报11月25日

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
本月29日，台湾将会举行「九合一」选举，以此决定蓝营和绿营在未来4年的政治版图。所谓九合一，意指选出九种台湾地方公职人员，包括直辖市长、直辖市议员以及县市级首长等等。
连战之子连胜文代表蓝营出选台北市长，人称「大连舰队」，无论人力、物力抑或财力皆是无与伦比，等闲之辈难撄其锋。可是出人意表的状况出现了，大连舰队遇上一艘独木舟，居然有被撞到翻沉的危机！
根据「封关」前的民意调查（台湾规定投票前10天不得发布民调），柯文哲选情看俏，支持度抛离连胜文甚远，尽管总统马英九不计较与连胜文曾有龃龉的前嫌，蓝营痛失台北市治权的危机依然极大。
柯文哲为什么能够以独木舟的级数撞沉大连舰队？这位医生虽然得到民进党支持，算得上是绿营中人，但他始终以超然的身份问政。
柯文哲的选举策略是淡化政党背景，刻意营造没有颜色标签的形象，藉此吸引游离于蓝营和绿营的中间温和派选民。这策略看来十分奏效，强如连胜文所属的政治世家亦莫奈之何。
目前政治上撕裂得水火不容的香港，颜色之争是黄丝带与蓝丝带，是不是能够从台湾政局的新趋势得到什么启发呢？蓝绿缠斗不符合长期发展的利益，这实在值得香港人引以为监。
毋庸置疑，台湾人的民主意识愈来愈成熟，假如九合一选举真的绿进蓝退，大有机会导致2016年总统大选再一次政党轮替；即使如是，两岸关系没有必要过分紧张，毕竟厌倦蓝绿恶斗的台湾人，同样会厌倦跟共产党恶斗，因这不利社会整体长远的发展。
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**
香港报摘/社评/财经评论
中国报摘
台湾报摘
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。