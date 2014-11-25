港报社评：台湾厌倦蓝绿恶斗，香港应该引以为监--信报11月25日

本月29日，台湾将会举行「九合一」选举，以此决定蓝营和绿营在未来4年的政治版图。所谓九合一，意指选出九种台湾地方公职人员，包括直辖市长、直辖市议员以及县市级首长等等。

连战之子连胜文代表蓝营出选台北市长，人称「大连舰队」，无论人力、物力抑或财力皆是无与伦比，等闲之辈难撄其锋。可是出人意表的状况出现了，大连舰队遇上一艘独木舟，居然有被撞到翻沉的危机！

根据「封关」前的民意调查（台湾规定投票前10天不得发布民调），柯文哲选情看俏，支持度抛离连胜文甚远，尽管总统马英九不计较与连胜文曾有龃龉的前嫌，蓝营痛失台北市治权的危机依然极大。

柯文哲为什么能够以独木舟的级数撞沉大连舰队？这位医生虽然得到民进党支持，算得上是绿营中人，但他始终以超然的身份问政。

柯文哲的选举策略是淡化政党背景，刻意营造没有颜色标签的形象，藉此吸引游离于蓝营和绿营的中间温和派选民。这策略看来十分奏效，强如连胜文所属的政治世家亦莫奈之何。

目前政治上撕裂得水火不容的香港，颜色之争是黄丝带与蓝丝带，是不是能够从台湾政局的新趋势得到什么启发呢？蓝绿缠斗不符合长期发展的利益，这实在值得香港人引以为监。

毋庸置疑，台湾人的民主意识愈来愈成熟，假如九合一选举真的绿进蓝退，大有机会导致2016年总统大选再一次政党轮替；即使如是，两岸关系没有必要过分紧张，毕竟厌倦蓝绿恶斗的台湾人，同样会厌倦跟共产党恶斗，因这不利社会整体长远的发展。

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