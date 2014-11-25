港报社评：白居二好心做坏事，不宜再推--经济日报11月25日

在楼市续供不应求、楼价上升预期更强下，港府首务应是力增供应，如加快推新居屋，实不应再推白居二加大需求，令楼市尤其上车盘火上加油。

房委会资助房屋小组昨决定，推出第二批白表免补地价购二手居屋计划（简称「白居二」），预计明年3月接受申请。惟名额将由首批的5000个，减至2500个，中签者选购期由半年延长至1年。当局应是要避免重蹈首批白居二令需求在短时间内急增，触发楼市急飈的覆辙。

港府的主观愿望或许如此，惟正如本栏去年曾指，白居二是好心做坏事的显例，港府若真的汲取教训，就应因时制宜，将白居二计划暂搁。

首批白居二对楼市健康发展显弊多于利，港府仍执意再推，恐令仍续攀升的楼价火上加油。

其一，楼价居高难下的底因，是楼市仍续供不应求，王道对策是力增供应，如加快新居屋应市等，待新居屋供应续稳后，才再推白居二为市场提供另类选择，而非在供应未增下就再推白居二，徒增需求重压。尤其现时中小型单位供应仍紧张、升势未止，新一批白居二恐为楼价再飈添新藉口。

其二，现时市场上300万元以下的上车盘已买少见少，夹心阶层或更积极申请白居二资格，以购买价格仍相对较低的未补价二手居屋。且现时楼价较首批白居二时已再升近20%，昔日的「摸顶价」，现已成难以复再的「笋价」，或促新一批白居二中签者更心红高追楼价，图尽快挤上车。若如此，第二批白居二对楼价的推升动力，或较首批更甚。

正因如此，白居二本来就不应一错再错，应如其他试验性房策例如「港人港地」般，在试验效果不佳后，就结束其历史使命，不应因循地续推此副作用极大的政策，将房策更聚焦在增加供应上。

不但房策如此，港府推行其他政策亦应如此，任何政策固应本着为民谋福的良好出发点，但落实时更要审时度势，考量市场及社会的反应，并及时调整，避免好心做坏事，徒添港人折腾。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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