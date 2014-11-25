港报社评：工程超支以千亿元计检视流程防变提款机--明报11月25日

政府工程超支司空见惯。据本报统计，在建9项基建工程，出现超支由20%至逾倍不等。如此巨额差距，放在任何准则检视，都是难以接受的误差。

工程出现超支，政府向立法会申请追加拨款，理由不外是工资、建材及机械等成本升幅，超出政府原先估计；另外则是招标业界对工程风险评估，较政府预期为高。这些表面理由都涉及政府对工程的估计与实际情况不符，或与业界估计有差距，而最终要追加拨款。即是说，政府原先估计不准确，反映工程超支显非个别情况，而是普遍现象。

前期勘探不足，或临时更改图则，增加了工序，承建商因而索偿。工程延期或使建材成本上涨，而涉及的搬运、存仓、运输、会计、改图则等全数支出，政府别无选择，只有支付。

在建9项工程超支，有关工资、建材成本等增加只是原因之一，并非全部原因。就西九文化区和高铁两个项目，最初规划仓卒、勘探马虎以至监管不足，才是主要原因。今年平均每月工资成本，较2007年上升38%，建材成本上升47%，可是那两个项目均超支逾倍，涉及的巨额超支显然是其他因素所致。

工资与建材成本上升，私人发展商也会面对同样问题。这些年，他们曾说过这两项因素影响楼价，但是从未听闻发展商因而亏蚀。就结果而言，私人发展商控制成本的效益，显然远胜政府。这种情况不难理解，因为私人机构一旦出现类似高铁总站的花岗岩，如果未及早发现，相关的主管、人员早就问责而被老板解雇。

就政府工程的流程设计，当局肯定并无创造超支空间之意。不过，现行流程在运作起来，由于人为因素，工程超支却宛如内置在体系之内，追加拨款竟然成为常态。特别是多项大型工程在同时启动，对工资、建材价格形成压力，比较容易掩饰超支真象，忽略人谋才是主要原因。有鉴于此，政府应该检视工程策划、预算估计、招标运作以至工程监督等流程，确保政府工程的预算开支更能符合实际情况，防止工程项目变为某些人的提款机，以至于民脂民膏不合理地流失。政府必须正视超支内置在体系的情况，认真检讨和匡正，否则这会增加导致腐败的诱因。

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