港报社评：禁令清晰明确，占领必须收场--文汇报11月25日

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
执达主任及律师代表昨到旺角占领区，张贴针对旺角弥敦道的禁制令。警方今天将协助执达主任移除亚皆老街占领区的障碍物。面对激进势力可能出现的对抗，警方必须做足各方面准备，即时拘捕不服从禁制令的搞事者，更应防止其他地段出现新占领区，勿让占领行动没完没了乱下去。主流民意强烈反对占领行动，参与行动的学生须立即撤离，切勿以身试法，害人害己。
昨日正式颁布的禁制令，经过法庭详细斟酌字眼，厘清禁止占领的路段，警告不得以障碍物或其他行为阻碍堵塞交通，并且授权警方在必要时协助执达主任执行禁令，任何违反禁令、妨碍清障者，可被捕及被视为藐视法庭而须接受传讯。申请禁制令的团体亦通过登广告等多种形式让占领者知悉禁令，预留充分的时间让占领者离开，占领者没有任何理由或借口坚持不走，如果仍然抗拒禁令，就是藐视法庭，可被判入狱。
除了按照禁令的地段展开清障行动，还路于民，当局更要防范示威者在其他公共地方及马路开辟新占领区。
占领行动旷日持久，乱港殃民。多个民调均显示超过80%的比例反对占领，要求占领者全面撤离。这说明占领行动人心尽失，市民忍无可忍。参与占领行动的学生，应该看清民心向背，不要再受人误导，替人当烂头卒，继续在非法占领中沉沦。
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路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。