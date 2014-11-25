港报社评：“白居二”可应急需，风险则比前高--星岛日报11月25日

房屋委员会决定明春推出新一批「白居二」名额供市民申请，楼市气氛好转，现时二手居屋价比这计画初推时更高，市民要充分评估「高位入市」的风险，与自己需要置业自住的紧逼程度，作出平衡。

当局在新居屋未能推出前的空窗期，首轮分两批推出共5000个名额，供符合申请居屋资格的白表人士，可以免补地价购入二手居屋。计画推行初期，出现过短暂的一窝蜂入市现象，及后进入一段长时间的观望期，到最近几个月又略为升温，至今有逾40%中签者成功入市，一圆自置居所的梦想。

「白居二」计画有助需要置业者，可以从二手市场以居屋「折扣价」购入现楼自住，申请者严重超额，楼价高企加上居屋二手市场得以活化，居屋业主趁机大幅抬价，大部分中签者产生「买贵货」的忧虑。

由于中签者有半年时间拣楼，需要时还可申请延长半年，故此，计画推出首月消化了400多个置业者的急切需求后，大部分中签者都采取观望态度，最近几个月才恢复活跃，当中包括截止期近和整体私楼市场气氛的转变。

政府推出连番「辣招」为楼市降温，整体私楼市场都进入观望期。最近几个月一手楼市场在发展商「减辣」优惠促销下，多了市民觉得不知等到何时楼价才会下挫，又觉得跌幅可能不会太大，「白居二」中签者更要面对名额过期作废的问题，因而推高了入市意欲。

当局下月会推出新居屋供申请，但是属于远期楼花，而到2016年才入伙。对于一些急欲置业的市民，明春推出的新一轮「白居二」可济燃眉之急。此外，仍然会有相当人抱着「一抽无妨」的心态去参加「抽奖」。

现时居屋二手市场，已经跟随整体楼市价格迭创新高，市民考虑买楼时，始终要对楼价在市场气氛逆转时下挫的心理准备，以及加息会带来的额外供楼负担。

根据政府的建屋计画，初订十年内平均每年提供约8000个居屋单位，但是最初3年的每年落成量只有2000到4000不等，严重供不应求。政府宜视乎市场需求情况，考虑是否让计画继续弥补新居屋供应之不足。

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