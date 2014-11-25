港报财经评论：利率市场化走对了路--信报11月25日

利率市场化走对了路/ 习广思

港股以逾千亿港元成交急升超过400点，减息后市场焦点聚焦内房板块，多只主要内房股都急升约10%。从“沪港通”角度分析，昨天中国内地多只内房股A股涨停板，中国内地资金无可再买，其实南下仍有多只优质内房股可供扫货，香港内房股正迎来一次短期爆升浪。虽然昨天“港股通”反应仍然冷淡，105亿人民币额度余额仍逾百亿人民币，但正如早前所说，今时今日中国内地投资者要炒港股早已透过本地中资券商以至外资大行开户，毋须通过“沪港通”渠道。要了解内房股动力有多强劲，其实看一只就够，早前由B转H的内房龙头万科企业 股价昨天升13%，收报15.7港元；在香港上市内房股中不是升幅最大，但考虑到其股价较A股有大幅溢价仍然丧升，便事不寻常。

万科A股升8.3%，至10.15港元，计及人民币汇率因素，香港H股溢价仍高逾30%。自从转板以来，万科A股已跟随整体大市表现偏强，H股的溢价却依然高企，反映外资资金主导的港股对万科的偏好程度相当高。“沪港通”开通后，昨天万科依然是外资偏好的股票，且是直接在港扫货而非北上扫A股。情况有点令人费解，却不能说是本地资金盲抢H股而忽略A股投资价值，市场先生总是正确的。相对于内房股，内银A股昨天一度成为抛售对象，民生银行挫约3%后，收市跌幅大为收窄；其他如中信银行、华夏银行、兴业银行及浦发银行等早段都跌约2%，收市才收复失地。今次减息令市场充斥疑惑，是否开始减息周期仍言人人殊，未见有市场共识。

今次人行减息，有几点值得留意，除了不对称减息（即贷款利率减幅多于存款利率），还有存款利率浮动上限进一步打开，以及利率期限档次简化，这3点都围绕利率市场化改革。人行把存款利率浮动区间的上限由存款基准利率的1.1倍，调整为1.2倍，通过调高这一上限，希望中国各银行展开吸引资金的竞争，作为其实现存款利率全面放开计划的一部分。

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欧罗短期目标，1.284阻力/ 苏子

德国11月份的180指数由10月份的103.2回升至104.7，数据反映德国经济距离陷入衰退阶段仍言之尚早，即德国经济并非如外间所指般的差劲。但由于市场情绪对欧罗兑美元仍然极为悲观，因此汇价在昨天数据公布后，并未见太大的正面作用，仅自1.238美元水平上升至1.241美元附近便乏力再升，暂时仍未能挑战1.242/1.246美元的重要即市阻力区。

不过，目前市场情况对欧罗兑美元后市仍保持悲观的态度；加上上周五汇价在周线图及日线图上均出现大阴烛低收的恶劣走势来看，昨天亚洲市至欧洲入市期间，其实应该早已跌破今年的1.2357美元低位才对。然而汇价在昨天亚洲市仅低见1.236美元便已止跌回稳，由于未能趁机创今年新低，这反映不看好的投资者似乎有意保留实力，不敢对汇价的短期走势看得太淡；因此，稍后欧罗兑美元一旦顺利突破上述的重要即市阻力区，相信会令不少不看好的投资者重新关注上述的利好180数据，从而触发大量不看好的投资者进行空仓回补，使汇价再度挑战上周的1.26美元高位阻力的可能性大增。一旦突破此阻力收市，则汇价在本月7日的1.2357美元低位及昨天亚洲市的1.236美元低位便会形成有利短期走势的双底形态，短期上升目标预料会朝着上月21日的1.2846美元高位阻力迈进。

英镑兑美元自前周五低见1.5592美元后，最近6个交易天主要以横行模式窄幅争持，高低波幅不足150点子或1%，看来已进入了暴风雨前夕阶段。目前市场情绪以看好美元大方向为主，因此一众非美元货币如英镑，自然成为沽出的对象。但由于上周五欧罗兑美元大幅下挫的同时，英镑兑美元的跌幅并不显着，反映目前英镑兑美元的沽压并不强烈，配合日线MACD指标自9月上旬开始正呈现利好后市的底背驰讯号来看，相信英镑兑美元将会向上摆脱连续多天的横行争持闷局，稍后汇价一旦顺利突破上周四的1.5737美元高位阻力收市，预料有力升越20天平均线阻力，并朝着9月下旬开始跌幅的38.2%反弹目标迈进。

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