港报财经评论：大城市内房，反弹更持久--经济日报11月25日

大城市内房，反弹更持久/ 林瑞芬

“沪港通”上周未能为投资者带来惊喜，但央妈上周五突然减息，又重燃对中资股的信心，中、港股市昨日急升。预计中国的减息周期刚展开，逢低收集受惠股。上证昨收报2,532，升1.85%；深成指亦急涨2.95%，沪深股市交投激增逾5,844亿港元。沪股通额度用了69.56亿港元，约占总的54%。国指昨收10,842，升3.8%；恒指昨收23,893，升2%；大市成交额1,052亿港元。港股通额度只用了1.41亿人民币，仅占总的1.3%。

综合中、外券商认为，是次央妈减息之举，只是减息周期的开始，明年续减息以及降存款准备金率。如瑞银预计2015年央行有可能进一步降息，明年年底前，基准贷款利率将进一步下调40至50基点，具体的时间就由经济数据决定。今次不对称减息，纾缓企业融资成本，减置业按揭成本，地产股无疑较为受惠。所见万科 、中国海外 、世茂房地产 、融创中国 等涨11%至17%不等。不过，瑞信点出纵使中国踏减息周期，未来货币供应的增长不可能像2009及2013年般大幅度，加上目前的房产业的库存比以往几次减息周期为多，此对后市选购中国内地地产股就更为讲究，一线城市房产业的反弹会较三、四线城市房产业的反弹力明显得多，负债仍重而集中三、四线城市的内房股短线股价虽有较好的反弹力，但持久性恐怕低于大型或集中一线城市的中型内房股，顺减息周期浪持股至明年的，万科、世茂房地产股价相信反覆升浪更好。也认同此点，过去数月，都不下数次提及万科及中国海外，后者还有一张王牌在手，随时有获母公司注资的好消息跟进，而相信今年可达标1,400亿人民币的销售目标。万科而言，按大摩估算若未来楼价上升5%，其每股资产净值按理可增加13.1%，中国海外及华润置地 则分别只6.9%及6.3%。

技术而言，万科昨以裂口突破下降轨，阻力14.5港元变支持，反覆向上，至明年目标17港元，预测PE水平约8倍，也只是低估值的修正回正常水平，昨收15.7港元。中国海外而言，技术上，中期阻力在25港元，谋突破则需要有爆炸性利好消息，获母公司注资或为其中，破位的话，中期反覆可望至28港元，昨收22.65港元。

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放水利经济，国指挑战11,500/ 余少文

人民银行上周五傍晚突然减息，成为中港两地股市昨日急升的动力，由于国企指数成交激增，以及中国内地明年第一季经济或可反弹，国指可以再挑战11,500点。中国内地股市昨日走高，沪深两市成交额超过5,800亿人民币，而国企指数升395点或3.8%，收报10,842点，成交额增加至307亿港元，77%主板H股随大市上升；至于红筹指数升160点或3.7%，收报4,514点，成交额112亿港元，而中资股又以内房股表现最好，升幅超过10%的中资股中，有86%是内房股。

其实，央行放水后，中港两地股市昨日走高是预期的事，只担心大市裂口高开后走低，幸好两市结果都是高开后继续走高，更甚是国指上周五守俗称牛熊分界线的250天平均线后，昨日裂口升越汇聚的10天、20天和50天平均线，以及过去一个月争持的100天平均线，显示昨日上升已扭转过去一个月的弱势并转强。当然，指数始终要守住10,700点水平，否则如过去一个月争持下回落，又会再一次令人失望。即使守100天平均线，下一个重要阻力位是250周平均线和11,500点。因为指数在2013年第二季反弹、同年11月反弹以及今年9月反弹，都齐齐受制11,500点和当时的250周平均线，只要成功升破这些阻力位，挑战2013年高位12,354点并不出奇。

虽然又跌眼镜，因为预期中国会在明年3月至第二季才出手，再加上周四虽传出流动性紧张，但上周五银行同业拆息没有太大变化，以及传出央行通过短期流动性调节工具（SLO）提供500亿人民币，自然猜测流动性紧张问题已解决，故此减息此举确实是出其不意。只是11月底才减息，对第四季经济的助力应该有限，或为明年第一季的经济发展铺路，也是说中国内地经济表现确实是远差于预期，才迫使中国急急出手。尽管中国放水，中国内地社会融资规模和新增贷款下跌或是其中一个原因，希望可以大幅下调贷款利率，从而推高新增贷款规模。至于今次放水并没有触及存款准备金率，上周指出中国可能研究放宽75%贷存比率上限，若然放松贷存比率，则内银股的放贷空间可以大一点，故今年降准的机会不大。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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