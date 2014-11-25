《香港报摘》--经济日报11月25日

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
**头版头条**
--中国内地减息及沪港通启动两招已出，千亿资金蜂拥赶上年底前升市的尾班车。七大外资券商齐唱好中资股升市，恒生国企指数 昨急涨近4%跑赢全球。
**其他**
--主营内地商场业务、且于沪港通开通首日被热炒的人和商业 宣布以2供1基准，每股0.32港元价格，供股集资最多33.84亿港元，供股价较停牌前折让32%，今日复牌。
--沪港通启动以来成交并不活跃，香港证监会行政总裁欧达礼认为，两地市场是两个独立且非常不同的市场，预期要两年以上时间，才可以发挥到沪港通对市场的成果。
--中国央行宣布减息后，人民币汇价应声急跌，在岸价（CNY）及离岸价（CNH）齐跌逾160点子。汇商认为，内地经济前景添忧，但鉴于央行不欲资金大举撤离，人民币汇价短期料轻微偏弱。
--内地减息后，香港银行对人民币定存息率加减不一，印度资本的ICICI银行对新客户存入10万元人民币，一年存期息率提高0.15%至3.65%，但附带条件是签约不作中途取款。
--香港经济日报集团 上半年广告收入增两成，推动纯利大升4.75倍至2,323万港元。公司称业绩重拾增长，倍增中期息至每股0.02港元。(完)
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香港报摘/社评/财经评论
中国报摘
台湾报摘 (整理 潘嘉玲；审校 雷美珍/张喜良)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。