《香港报摘》--经济日报11月25日

**头版头条**

--中国内地减息及沪港通启动两招已出，千亿资金蜂拥赶上年底前升市的尾班车。七大外资券商齐唱好中资股升市，恒生国企指数 昨急涨近4%跑赢全球。

**其他**

--主营内地商场业务、且于沪港通开通首日被热炒的人和商业 宣布以2供1基准，每股0.32港元价格，供股集资最多33.84亿港元，供股价较停牌前折让32%，今日复牌。

--沪港通启动以来成交并不活跃，香港证监会行政总裁欧达礼认为，两地市场是两个独立且非常不同的市场，预期要两年以上时间，才可以发挥到沪港通对市场的成果。

--中国央行宣布减息后，人民币汇价应声急跌，在岸价（CNY）及离岸价（CNH）齐跌逾160点子。汇商认为，内地经济前景添忧，但鉴于央行不欲资金大举撤离，人民币汇价短期料轻微偏弱。

--内地减息后，香港银行对人民币定存息率加减不一，印度资本的ICICI银行对新客户存入10万元人民币，一年存期息率提高0.15%至3.65%，但附带条件是签约不作中途取款。

--香港经济日报集团 上半年广告收入增两成，推动纯利大升4.75倍至2,323万港元。公司称业绩重拾增长，倍增中期息至每股0.02港元。(完)

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