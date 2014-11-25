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亚洲 | 2014年 11月 25日 星期二 09:01 BJT

《香港报摘》--信报11月25日

**头版头条**

--港股恒生指数 急升456点，是近三个月以来单日最大升幅；大市成交金额1,052亿港元，较上星期五大增48%。

**其他**

--市场传出，新华保险 遭投资者减持股份套现4.1-4.2亿港元。

--欧舒丹 截至今年9月底止半年纯利3,665万欧元，按年增长162.7%，因美元转强带来汇兑收益8,900万欧元。

--富智康 预期今年度盈利将大幅增长80-100%。

--长实 与和黄 主席李嘉诚私人公司维港投资（Horizons Ventures）持股的Sentient科技于第三轮融资募集1.035亿美元，以加速商业化。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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台湾报摘　　 (整理 潘嘉玲；; 审校 雷美珍/杨淑祯)
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