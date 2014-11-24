版本:
中国
货币新闻 | 2014年 11月 24日 星期一 16:12 BJT

台湾数据：10月工业生产指数创历年新高，年增8.97%

路透台北11月24日 - 台湾经济部周一公布，10月工业生产指数 较上年同期升8.97%，上月修正后为升10.16%。10月工业生产指數112.56，为歷年单月新高。

经济部表示，主要來自半导体、面板、发光二极体(LED)、光学元件、钢铁、机械与小型轿車等增产的贡献。(完)

浏览台湾工业生产的相关新闻，请点选

参看经济部公布的工业生产资料，网址为(http:here) (记者 林妙容; 审校 杨淑祯)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐