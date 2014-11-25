《香港报摘》--其他报摘重要消息11月25日

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
**文汇报**
--市场传出，广发证券 已委聘高盛及广发融资为H股上市安排行，集资最多10亿美元。
--香港机场管理局公布中期收益80.18亿港元，按年上升9.3%；纯利升19.3%至38.34亿港元。
--珠江钢管 从独立第三方之客户Odebrecht E&P GmbH获得销售合同价值约4.13亿元人民币，明年于秘鲁输气项目提供约5.77万吨之直缝埋弧焊管及高频电阻焊管。
**东方日报**:
--阿里健康 截至今年九月底止半年亏损按年扩大45.35%至3,375.5万港元，即使营业额升1.9倍亦不足抵销成本增加，其中行政开支增1.34倍。
--个别香港银行跟随中国央行减息，建行亚洲退出全城最高息之列，将一年期人民币定存息由3.4厘减至3.25厘，入场门槛10万元；恒生 则加推三个月期人民币结构性存款（SID），看涨或看淡的潜在息率均达6厘。
**苹果日报**
--来自美国的智游天下网（Expedia）亚洲区行政总裁陈凯霖表示，在港成立一年多已抢占约8%市占率，目标明年再与400间香港酒店合作，预期浏览量将增长30-40%至最多280万次。(完)
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香港报摘/社评/财经评论
中国报摘
台湾报摘 (整理 潘嘉玲; 审校 雷美珍/张喜良)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。