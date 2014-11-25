《香港报摘》--其他报摘重要消息11月25日

**文汇报**

--市场传出，广发证券 已委聘高盛及广发融资为H股上市安排行，集资最多10亿美元。

--香港机场管理局公布中期收益80.18亿港元，按年上升9.3%；纯利升19.3%至38.34亿港元。

--珠江钢管 从独立第三方之客户Odebrecht E&P GmbH获得销售合同价值约4.13亿元人民币，明年于秘鲁输气项目提供约5.77万吨之直缝埋弧焊管及高频电阻焊管。

**东方日报**:

--阿里健康 截至今年九月底止半年亏损按年扩大45.35%至3,375.5万港元，即使营业额升1.9倍亦不足抵销成本增加，其中行政开支增1.34倍。

--个别香港银行跟随中国央行减息，建行亚洲退出全城最高息之列，将一年期人民币定存息由3.4厘减至3.25厘，入场门槛10万元；恒生 则加推三个月期人民币结构性存款（SID），看涨或看淡的潜在息率均达6厘。

**苹果日报**

--来自美国的智游天下网（Expedia）亚洲区行政总裁陈凯霖表示，在港成立一年多已抢占约8%市占率，目标明年再与400间香港酒店合作，预期浏览量将增长30-40%至最多280万次。(完)

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