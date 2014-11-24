中国证券：保荐代表人职业资格许可取消，投行“金饭碗”被打破

中国农业：到2020年农产品加工转化率达68%，2025年达到75%--农业部
路透北京4月18日 - 中国农业部指出，到2020年，中国农产品加工转化率提高到68%；到2025年，加工转化率达到75%，结构布局进一步优化、自主创新能力显着增强，基本接近中等发达国家水平。
路透上海11月24日 - 中国政府网刊登国务院取消了多项行政审批和许可中，保荐代表人资格许可赫然在列。业内人士指出，这意味着投行业内原先凭借保荐代表资格证书就能获得高额薪水的时代结束，保荐代表这只投行“金饭碗”将被打破。
中国政府网显示，国务院决定取消的67项职业资格许可和认定事项目录中，包括原属中国证监会认定的保荐代表人资格和外国证券机构驻华代表机构首席代表资格审核取消。
上海一券商资深投行人士表示，“（取消）蛮突然的，之前没有听说。不过取消也属必然，注册制即将实施，业务能力是最主要的，而不是资格。”
他说，就近几年的保荐代表人考试而言，似乎已与当初设定考试的初衷有所偏离。相当多记忆好、考试能力强的投行人士通过了考试，不少业务能力强的投行人士却因未通过资格考试而未被授予保荐代表人。
在证监会2009年修订的保荐代表人条件中，除了三年以上保荐业务经历，担任过证券发行项目协办人等业务条件以外，还需参加中国证监会认可的保荐代表人胜任能力考试且成绩合格有效。（完） (发稿 林琦; 审校 林高丽)
路透北京4月18日 - 中国农业部指出，到2020年，中国农产品加工转化率提高到68%；到2025年，加工转化率达到75%，结构布局进一步优化、自主创新能力显着增强，基本接近中等发达国家水平。
路透香港4月18日 - 中国铝产品生产商--中国宏桥集团周二称，终止收购*ST鲁丰环保科技价值近100亿元人民币股份的交易，因交易方案已不符合中国证监会的细则及要求，以及综合考虑到目前国内资本市场况等情况而作出此决定。
路透北京4月18日 - 针对美财政部未将中国列入货币操纵之列，中国央行大连市中心支行日韩经济金融研究小组成员周子炜称，未来汇率问题仍是中美经贸关系中的要点，而由于美对华货物贸易逆差占逆差总额近半，预计中国将成为首个因新规而被保留关注的国家，而且在较长时间内无法脱离“关注名单”。