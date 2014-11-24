投行观点：中国减息可降低房地产硬着陆及呆坏帐上升风险--摩根士丹利

路透香港11月24日 - 投行摩根士丹利的报告称，中国减息可确保国内资金成本走低，有助降低房地产市场硬着陆及呆坏帐上升的风险，并利好在岸和离岸的股市表现。

中国央行上周五宣布，自11月22日（周六）起，将金融机构一年期贷款基准利率下调0.4个百分点至5.6%；一年期存款基准利率下调0.25个百分点至2.75%；此外，将金融机构存款利率浮动区间的上限由存款基准利率的1.1倍调整为1.2倍。

摩根士丹利认为，此举标志着中国开启息口周期下行的大门，而每次减息或者下调存款准备金率的幅度视乎经济表现。

报告称，“若要将国内资金成本降至低于预期的水平，未来数月中国推出更多果断宽松措施的机率则会增加。”

报告指出，而此次减息更大的意义在于降低房地产市场硬着陆和呆坏帐上升的风险，对在岸和离岸股市均有正面作用，尤其是当其他新兴市场收紧货币政策，中国股票估值原本落后于新兴市场，这个差距现可望于短中期内缩小。

而A股市场估计于短期内明显走高，并推动沪港通的交易量增加。

港股恒生指数 周一盘中曾涨2.1%，恒生国企指数 大涨3.9%；沪综指 亦曾升2.4%，触及自2011年9月以来高位。（完）