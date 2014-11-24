台湾债市：RP利率大致持稳，投信端资金分配不均但不影响调度

中国农业：到2020年农产品加工转化率达68%，2025年达到75%--农业部
路透北京4月18日 - 中国农业部指出，到2020年，中国农产品加工转化率提高到68%；到2025年，加工转化率达到75%，结构布局进一步优化、自主创新能力显着增强，基本接近中等发达国家水平。
路透台北11月24日 - 台湾债券市场附买回(RP)利率周一持稳，资金交易人士认为，月底最后一周交易日，投信端资金略显分配不均，但尚不致于影响资金调度，令RP利率大致持平在既有区间。
市场调度人士指出，部分投信代操寿险资金有提前准备周三交割的30年公债及多档长年期美元债，惟交割因素对寿险资金池影响有限，寿险端并未出现走钱情况，预料月底RP利率顶多跨月交投略向区间高位靠拢，月内RP成交则趋于低档。
〞投信端比较分配不均，但被解金额不大，东凑西凑就够。〞一位大型证券商交易员说。
另有票券商指出，月底RP市场资金仍偏平顺，此前资金落点已经尽量跨月，月底券源到单量较少，RP利率依旧持稳上日区间。
今日证券商月内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%，少数跨月公债RP成交在0.55%；月内/跨月公司债RP今日成交区间在0.63-0.64%，跨月公司债RP交投落在区间高位，至于一个月天期公司债RP则成交在0.65%，暂无明显波动。
大型票券商与金融机构承作的10天左右/跨月公债的附买回利率主要成交在0.45-0.50%；10天左右/跨月公司债附买回利率成交在0.50-0.55%，极短天期利率在0.48-0.50%。成交皆与上日雷同。
本周公司债发行情况如下：周二上海商银 33亿台币金融债、松懋工业 0.5亿台币；周三30年公债暂定300亿台币、台湾银行5.8亿美元金融债、第一银行3亿美元金融债；周五光鼎电子 2亿台币转换公司债。还本则有：周二合作金库 41亿台币金融债。(完) (记者 詹静宜; 审校 林高丽)
路透北京4月18日 - 中国农业部指出，到2020年，中国农产品加工转化率提高到68%；到2025年，加工转化率达到75%，结构布局进一步优化、自主创新能力显着增强，基本接近中等发达国家水平。
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