台湾债市：RP利率大致持稳，投信端资金分配不均但不影响调度

路透台北11月24日 - 台湾债券市场附买回(RP)利率周一持稳，资金交易人士认为，月底最后一周交易日，投信端资金略显分配不均，但尚不致于影响资金调度，令RP利率大致持平在既有区间。

市场调度人士指出，部分投信代操寿险资金有提前准备周三交割的30年公债及多档长年期美元债，惟交割因素对寿险资金池影响有限，寿险端并未出现走钱情况，预料月底RP利率顶多跨月交投略向区间高位靠拢，月内RP成交则趋于低档。

〞投信端比较分配不均，但被解金额不大，东凑西凑就够。〞一位大型证券商交易员说。

另有票券商指出，月底RP市场资金仍偏平顺，此前资金落点已经尽量跨月，月底券源到单量较少，RP利率依旧持稳上日区间。

今日证券商月内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%，少数跨月公债RP成交在0.55%；月内/跨月公司债RP今日成交区间在0.63-0.64%，跨月公司债RP交投落在区间高位，至于一个月天期公司债RP则成交在0.65%，暂无明显波动。

大型票券商与金融机构承作的10天左右/跨月公债的附买回利率主要成交在0.45-0.50%；10天左右/跨月公司债附买回利率成交在0.50-0.55%，极短天期利率在0.48-0.50%。成交皆与上日雷同。