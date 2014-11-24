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亚洲 | 2014年 11月 24日 星期一 12:07 BJT

《全球汇市》欧元受欧洲央行政策前景影响在低位徘徊，澳元坚挺

中国人民币兑美元周一开盘报6.1280元人民币，较周五收盘略微回落，此前中国央行调降指标利率40个基点。

中国人民银行在开盘前将人民币兑美元汇率中间价设定在6.1420，前一次设定为6.1387。目前的现货汇率可在中点上下2%区间交投。

参与政策制定的消息人士透露，中国政府和央行准备再次降息并放松贷款限制，担心物价下跌可能引发债务违约、企业破产和就业岗位流失情况加剧。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.2390 1.2388 +0.02 -9.86 1.3745

美元/日圆 117.86 117.80 +0.05 +11.93 105.30

欧元/日圆 146.03 145.93 +0.07 +0.90 144.73

美元/瑞郎 0.9704 0.9692 +0.12 +8.69 0.8928

英镑/美元 1.5657 1.5653 +0.03 -5.43 1.6556

美元/加元 1.1229 1.1229 +0.00 +5.73 1.0620

澳元/美元 0.8682 0.8665 +0.20 -2.59 0.8913

新西兰元/美元 0.7889 0.7881 +0.10 -3.86 0.8206

澳元/日圆 102.330 102.070 +0.25 +9.04 93.850

新西兰元/日圆 92.980 92.840 +0.15 +7.60 86.410

英镑/日圆 184.53 184.39 +0.08 +5.85 174.33

澳元/新西兰元 1.0998 1.0984 +0.13 +1.38 1.0848

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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