中国汇市：人民币早盘走贬，主因央行降息以及购汇盘趋强带动

* 人民币早盘走贬，触及一个半月低位

* 中间价与离岸人民币走弱亦有带动

* 降息不意味着人民币将出现趋势性贬值

路透北京11月24日 - 中国人民币兑美元 周一早盘走弱，盘中触及一个半月低位。中间价与离岸人民币CNH走弱亦推波助澜。交易员反映，早盘市场受购汇影响较大，上周五晚间央行降息与月末购汇因素均刺激购汇需求。

他们并称，央行降息或许会令人民币短期朝贬值一侧略微波动，但汇率政策保持相对稳定的可能性偏大。经济在“三期叠加”下表现相对不景气，预计央行亦不希望因人民币贬值而出现资本大量外逃的现象。

“降息预示着经济不是特别的好，息差收窄造成美金购汇需求起来。...人民币这块并不完全是受到降息的影响。我们看到月末的购汇盘相对比较多。”一外资行交易主管表示,降息并不意味着人民币将开始贬值趋势；央行可能更看重资本外逃的影响，且人民币国际化也意味着需要相对稳定、甚至稍微强势的人民币。

他并表示，从中间价角度看，降息的影响亦不是特别明显。即使美元指数强劲上扬，但中间价并未大幅走弱，从中也可窥见央行或许并不想引导人民币进入贬值通道。

“日内回到中间价也是可以接受的范围，短期还是区间震荡为主，（美元）往上到中间价附近，往下到6.1112左右。”他预计。

中国央行此前宣布，自11月22日（周六）起，将金融机构一年期贷款基准利率下调0.4个百分点至5.6%；一年期存款基准利率下调0.25个百分点至2.75%。

央行并表示，此次利率调整仍属于中性操作，并不代表货币政策取向发生变化。不需要对经济采取强刺激措施，稳健货币政策取向不会改变。

北京时间12:25，人民币兑美元即期报6.1361元，上日收报6.1249元。今日人民币兑美元中间价 为6.142元，上日中间价为6.1387元。

全球汇市方面，欧元兑美元周一在两年低点附近徘徊，由于欧洲央行可能扩大宽松政策，投资者纷纷回避欧元。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.2510/30，上日尾盘为6.25。

北京时间12:25，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.1395/15元，上一交易日尾盘报6.1335元。