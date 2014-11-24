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货币新闻 | 2014年 11月 24日 星期一 17:17 BJT

表格：德国11月IFO企业景气判断指数升至104.7，高于市场预估

路透柏林11月24日 - 德国经济智库Ifo周一公布：

* 德国11月IFO企业景气判断指数为104.7，路透调查预估为103.0

* 德国11月IFO企业现况指数为110.0，路透调查预估为108.0

* 德国11月IFO企业预期指数为99.7，路透调查预估为98.6

* IFO称10月指数没有修正

德国 2014年11月 2014年10月 2013年11月

企业景气 104.7 103.2 109.5

企业现况 110.0 108.4 112.4

企业预期 99.7 98.3 106.6(完) (编译 于春红; 审校 张明钧)
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