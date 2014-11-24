《交易视点》中国非对称降息对银行转债略利空，但调整难持续--中金

路透上海11月24日 - 中国大型投行--中金公司最新可转债策略周报认为，就转债而言，非对称降息对银行转债短期略空，毕竟息差明显被压缩，但资产质量担忧下降和估值抬升会起到缓冲作用。

而负债率高对利率敏感的的国电等、弹性好的国金甚至平安、地产的冠城以及对大宗价格敏感的品种等都将是明显的受益者。纯债趋势不轻言结束，但想象空间将有限，转债在明年债券大类资产配置中的地位提升。

再次重申转债在大类资产配置中博取超额回报的重要性。本周来看，降息对转债市场多数个券无疑将构成利好，尤其是上述提到的国金、国电、冠城、平安、大宗相关等品种。

其中银行转债预计将出现1-2%的短线调整，其中民生等股份制银行遭受的压力稍大。不过，这种调整不具有持续性，只是与其他板块相比强弱有别。如果调整幅度过大，建议投资者逆向操作，开始转为关注增持机会（之前建议减持中行、民生）。

**市场回顾**

沪港通首日以“南冷北热”收场，随后几天持续降温，再加上又一批IPO即将到来的影响，当周前三天A股缩量回落。但周五政策预期加上券商股在注册制改革、资产证券化改为备案制等利好刺激下推动股指快速反弹。

上证综指当周累计小涨0.32%，创业板则在互联网大会的影响下上涨4.4%。转债涨跌各半，上周大涨的大盘转债当周均有回落，转债指数下跌1.14%。涉及互联网、媒体概念的个券上周表现较好，如通鼎、歌华等。

**如何看待降息**

1、“理性会迟到，但不会缺席”。央行看似出其不意，实质是市场所谓“定力”的过度解读，定力不等于无所作为，不等于漠视货币政策逆周期调节的功能，不等于从一个极端走向另一个极端，“放水”标签不应轻易帖。

地方政府、融资平台投融资冲动受到抑制，而房地产、债务尾部风险仍存，实际利率水平不降反升，一只手硬，另一只手应该软，降息早已经处于临界状态。央行三季度货币政策执行报告中已经不再强调“调节好流动性总闸门”，暗示了政策取向转为放松。而降低融资成本无力叠加近日的资金面紧张可能是降息直接触发剂。

2、降息显然非万能良药，但信号作用及对存款贷款重定价的作用不应忽视，为定向工具所不及。时点上，选择在年末降息也是理性之选，很多存量贷款会在明年年初重定价，对于降低企业存量融资成本会起到积极作用。

而在信贷等融资成本居高不小情况下，有必要通过降息传递更积极信号，这一功能PSL等政策工具不具备。

3、不要高估本次降息对经济的实际效果。降息实属必要，有助于纠正过高的正利率、传递更强信号、调整部分存量贷款成本。但本次降息的同时，进一步推进了利率市场化的步伐。由于不少股份制银行会将存款利率上浮到上限，负债端由于存款利率上浮上限提升，银行资金成本下降幅度并不显着。

而资产端贷款利率早已经市场化，银行未必有主动压缩息差的动力。这有助于房价的企稳及去库存，但对经济增长的作用还不应高估，托底无弹性的格局未本质改变。

此外，疏通货币向信用的传导机制仍将是未来的工作重心。但货币如绳，存贷比等仅是技术调整，PSL等会有一定的效果，关键是如何降低风险溢价以及谁来加杠杆。

4、后续的政策步伐更关键。后续需要关注正回购利率会否下调，MLF到期后展期，全面降准预计不日将兑现等。实际上，反而是降准等数量型工具更具实质影响，让马儿跑也要给马儿草，如能给予积极配合，效果将得到更好体现。

5、对资本市场的影响要放眼未来。本次降息对市场的影响很大程度上取决于投资者对政策放松持续性的判断，乐观者认为进入了持续降准、降息周期。我们认为从央行官员的政策解读来看，继续降准可期，但更多是弥补基础货币缺口等，强刺激的可能性仍不大。

央行可能将继续保持短端利率走廊，通过PSL和MLF等影响中期利率，在流动性存在缺口环境下通过主动提供流动性尝试价格型工具。

6、一点启示：短端利率走廊管理下，投资者应逆向思维，资金紧张并冲击利率走廊上限时，政策呵护可以已经不远。而降低融资成本一直是货币政策的的看“涨”期权。

**降息影响几何**

1、对债市，短期是利好无疑，但幅度可能会有限。

首先，本次降息的同时推进利率市场化导致银行资金成本变化不大甚至有些银行还要略有上升。其次，市场此前对降息等已经有所预期且累计了很高的获利盘，持续快速降准（不会太远）、降息（不会太快）的预期还不太容易形成，而房价对降息的反应也值得密切关注，均会降低本次降息对市场的效果。

而贷款利率下降幅度更大，原则上有可能会通过比价效应等途径倒逼信用利差保持在低位，但由于两个市场的割裂及债券融资成本已经更廉价，实际影响不会很大。

结构上，我们认为未来中短期债券的下行空间可能相对更大，而长期债券收益率受经济预期等影响下行空间相对有限，收益率曲线可能会继续牛陡。今年以来，较为“矜持”的政策对市场颇为有利，市场方能从票息、杠杆、资本利得多角度赚钱。

后续来看，政策越是传递更强信号，从货币到信用的疏导工作越顺畅，由于房价和经济企稳预期升温，纯债市场牛市格局越容易被更早颠覆。对转债市场而言，来自于纯债市场的机会成本仍存在，但有限。

2、对股市，降息无疑有利于一定程度上缓解一般企业财务费用，改善企业盈利，化解企业债务、房价崩盘等尾部风险风险。也会从收益率下行等角度提升股市的估值中枢。因此，从盈利预期、风险偏好、无风险利率等角度均构成利好。

当然，其中的信号作用更明显，实际效果不应夸大。其中，银行业息差被压缩，行业间的利润转移和再分配开始，影响负面（后续降准将是利好，加上金融安全是重中之重，不会是牺牲品，持续打击可能性不大）。

改革引发的传统金融资产重估及流动性推动的股债双牛将开始面临基本面变化的挑战，股市的想象力相对更好。

3、就转债而言，非对称降息对银行转债短期略空，毕竟息差明显被压缩，但资产质量担忧下降和估值抬升会起到缓冲作用。而负债率高对利率敏感的的国电等、弹性好的国金甚至平安、地产的冠城以及对大宗价格敏感的品种等都将是明显的受益者。纯债趋势不轻言结束，但想象空间将有限，转债在明年债券大类资产配置中的地位提升。

**沪港通追踪**

开局“雷声大，雨点小”，但不低估长期潜力，转债中的平安、工行等是海外投资者主要增持对象。

从沪港通开盘一周表现来看，由于两地价差较窄，部分前期埋伏的投资者反向操作，以及机构投资者还需要熟悉流程等原因，表现较为平淡，之前市场认为的潜在受益股甚至出现调整。

其中，高股息、金融、白酒等稀缺品种是海外投资者关注的主要标的，而转债中的平安、工行等是海外投资者主要增持对象。但国内前期埋伏投资者的反向操作导致这些标的个券的实际表现并不佳，我们对此稍有预判，上周结合IPO冲击而建议小幅减持。

但我们提醒投资者不要低估沪港通的长期潜力。首先，海内外利差明显，尤其是融资成本相差甚远，而股票价差在收敛甚至A股还有折价，这会激发融资创新产品的出现，即将沪港通作为资金通道，用海外廉价资金来替代国内火爆的融资融券业务。

其次，有了海外资金的虎视眈眈，沪港通封杀了A股大盘蓝筹股大幅调整的空间（当然两市可能同时调整），中期会起到托底作用。

**个券点评**

个券方面，我们仍从如下角度择券：

1、超额回报仍有望出现在国金（券商股天时地利）、歌华（促转股意愿）、南山（促转股意愿）、徐工（国企改革）、东方（核电）和齐峰、齐翔、通鼎等小盘转债中。

其中，国金转债在过去一个季度是我们的首选品种，实际表现也不负众望。券商股在经纪业务、债券自营、信用交易、创新业务等全面开花，新股发行注册制、资产证券化改为审批制等成为近期股价的明显上涨触发剂。

当然，国金转债已经于21日进入转股期、赎回期，留给投资者的操作空间已经有限，建议投资者持有中关注兑现机会。

2、大盘转债中，我们上周调整排序为平安、工行，减持中行、民生，不看好非金融大盘。不过，中国降息加上俄罗斯和沙特同意联手应对能源和原油市场价格下跌使得油价暴涨，非金融大盘走势有可能迎来阶段性拐点，建议关注增持机会。

而如上述，银行转债短期仍有压力，但调整空间不大，中期难以获得超额回报，但有持有价值，期待员工持股机会上涨触发剂，中长期底部将抬升。

3、其他品种方面，国电、深机、冠城、吉视等品种也有一定的关注价值，不做赘述。之前建议果断减持重工转债也得到市场验证，11月28日是赎回登记日及最后交易日，建议投资者及时卖出或转股，能持有正股者可考虑转股后中期持有。(完)