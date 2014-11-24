版本:
中国
亚洲 | 2014年 11月 24日 星期一 13:40 BJT

更新版1-韩国个股：现代和起亚提高2014年全球销量目标至800万辆

韩国投资证券分析师Suh Sung-moon指出，推出新车款及扩大当地制造，将有助现代和起亚汽车在中国销售成长。

他表示，现代汽车今年可能无法达成其美国销售目标，因新款Sonata的接受度不如预期。

欧洲方面，现代汽车预计在本月将推出的新i20车款挹注下，销售可望复苏。

现代和起亚汽车1月为今年设定的全球销售目标为786万辆。(完) (编译 张涛/张若琪 审校 李婷仪)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐