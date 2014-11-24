更新版1-韩国个股：现代和起亚提高2014年全球销量目标至800万辆

中国农业：到2020年农产品加工转化率达68%，2025年达到75%--农业部
路透北京4月18日 - 中国农业部指出，到2020年，中国农产品加工转化率提高到68%；到2025年，加工转化率达到75%，结构布局进一步优化、自主创新能力显着增强，基本接近中等发达国家水平。
韩国投资证券分析师Suh Sung-moon指出，推出新车款及扩大当地制造，将有助现代和起亚汽车在中国销售成长。
他表示，现代汽车今年可能无法达成其美国销售目标，因新款Sonata的接受度不如预期。
欧洲方面，现代汽车预计在本月将推出的新i20车款挹注下，销售可望复苏。
现代和起亚汽车1月为今年设定的全球销售目标为786万辆。(完) (编译 张涛/张若琪 审校 李婷仪)
路透北京4月18日 - 中国农业部指出，到2020年，中国农产品加工转化率提高到68%；到2025年，加工转化率达到75%，结构布局进一步优化、自主创新能力显着增强，基本接近中等发达国家水平。
路透香港4月18日 - 中国铝产品生产商--中国宏桥集团周二称，终止收购*ST鲁丰环保科技价值近100亿元人民币股份的交易，因交易方案已不符合中国证监会的细则及要求，以及综合考虑到目前国内资本市场况等情况而作出此决定。
路透北京4月18日 - 针对美财政部未将中国列入货币操纵之列，中国央行大连市中心支行日韩经济金融研究小组成员周子炜称，未来汇率问题仍是中美经贸关系中的要点，而由于美对华货物贸易逆差占逆差总额近半，预计中国将成为首个因新规而被保留关注的国家，而且在较长时间内无法脱离“关注名单”。