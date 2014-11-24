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亚洲 | 2014年 11月 24日 星期一 13:37 BJT

澳洲股市：收升并创一个月最大涨幅，因看好中国降息将提振商品需求

路透悉尼11月24日 - 澳洲股市周一上涨，涨幅为一个月来最大，资源股自数年低位反弹，因看好中国意外降息将提振大宗商品需求和价格。

澳股指标S&P/ASX 200指数 收升1.08%或57.50点至5,361.8点，为10月22日以来最大百分比涨幅，并中止五日跌势。(完)
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