国际油市：美国页岩气和中国聚乙烯恐冲击波湾石化业-卡塔尔能源部长

中国农业：到2020年农产品加工转化率达68%，2025年达到75%--农业部
路透北京4月18日 - 中国农业部指出，到2020年，中国农产品加工转化率提高到68%；到2025年，加工转化率达到75%，结构布局进一步优化、自主创新能力显着增强，基本接近中等发达国家水平。
路透迪拜11月24日 - 卡塔尔能源暨产业部长Mohammed Saleh al-Sada周一表示，低油价、美国页岩气及中国聚乙烯可能对海湾地区的石化产业构成挑战。
“大家一定不能忘记中国的...聚乙烯所带来的潜在冲击，这可能提振其塑胶产业，并可能成为成本相对较低的替代选择，取代海湾区产品或使用北美页岩气的产品，”他在迪拜一化学产业会议上表示。
“无疑这些主要发展可能对海湾区的石化和化学产业，以及其竞争优势构成严重的挑战，”他表示。(完) (编译 戴素萍 审校 张明钧)
路透北京4月18日 - 中国农业部指出，到2020年，中国农产品加工转化率提高到68%；到2025年，加工转化率达到75%，结构布局进一步优化、自主创新能力显着增强，基本接近中等发达国家水平。
路透香港4月18日 - 中国铝产品生产商--中国宏桥集团周二称，终止收购*ST鲁丰环保科技价值近100亿元人民币股份的交易，因交易方案已不符合中国证监会的细则及要求，以及综合考虑到目前国内资本市场况等情况而作出此决定。
路透北京4月18日 - 针对美财政部未将中国列入货币操纵之列，中国央行大连市中心支行日韩经济金融研究小组成员周子炜称，未来汇率问题仍是中美经贸关系中的要点，而由于美对华货物贸易逆差占逆差总额近半，预计中国将成为首个因新规而被保留关注的国家，而且在较长时间内无法脱离“关注名单”。