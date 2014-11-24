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亚洲 | 2014年 11月 24日 星期一 14:19 BJT

国际油市：美国页岩气和中国聚乙烯恐冲击波湾石化业-卡塔尔能源部长

路透迪拜11月24日 - 卡塔尔能源暨产业部长Mohammed Saleh al-Sada周一表示，低油价、美国页岩气及中国聚乙烯可能对海湾地区的石化产业构成挑战。

“大家一定不能忘记中国的...聚乙烯所带来的潜在冲击，这可能提振其塑胶产业，并可能成为成本相对较低的替代选择，取代海湾区产品或使用北美页岩气的产品，”他在迪拜一化学产业会议上表示。

“无疑这些主要发展可能对海湾区的石化和化学产业，以及其竞争优势构成严重的挑战，”他表示。(完) (编译 戴素萍 审校 张明钧)
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