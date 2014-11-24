台湾股市：受中国降息带动收创两个月高位，选前观望气氛浓厚

路透台北11月24日 - 台湾股市周一收涨创两个月收盘高位。分析师指出，主要反应上周五中国意外降息，激励陆股大涨，也带动台股随东北亚股市持续走扬；不过周末即为台湾六都首长选举日，选前观望气氛越来越浓，致成交量略显不彰。

台湾加权股价指数 收高0.34%或30.80点，报9,122.33点，为两个月收盘高点，前高在9月22日收报9,134.65点。今日成交初值 为761.28亿台币，上交易日修正后为796.76亿。

兆丰投顾一不愿具名分析师指出，中国降息意在阻止经济下滑，对陆股产生直接正面影响，对台股则是间接的正面影响，但台股指数上涨至9,100-9,200点将面临短线重要压力区，加以周末地方大选将至，短线台股大涨不易，明日指数主要区间料在9,050-9,174点。

〞选举快到了，台湾投资人会比较care(有疑虑)，追价意愿不够。〞上述分析师说。

选举行情部分，他则称，预料台股选后行情的影响只有一天，若执政党选得不好，台股就会疲弱反应一天，待选举不确定性因素消失，台股即会回归基本面、技术面，选后台股有望回覆反弹走势。

此外，富兰克林华美传产基金经理人杨金峰表示，随着选举进入倒数，研判本周不易产生金融股的选举行情，加上此次为地方性选举，尤其对出口导向为主的科技类股影响几乎为零，在美股持续走强、科技股旺季效应下，选后台股震荡走高机率不低，建议可偏多操作。