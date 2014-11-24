中国资管：上周48款集合信托产品发行，平均募集规模增加期限延长

路透北京11月24日 - 中国西南财经大学信托与理财研究所与普益财富联合发布的信托理财周报显示，统计时间内（11月15-21日）共有25家信托公司发行了48款集合信托产品，发行量环比增加16款。

48款新发行产品中，44款公布了募集规模，平均计划募集规模为1.95亿元，环比增加0.07亿元，增幅为3.90%。按照平均规模推算，上周发行的信托产品总计划募集规模为93.36亿元，环比增加33.46亿元，增幅为55.85%。

其中，募集规模最大的是中融信托发行的“北京实地优先级开放期C类4期集合资金信托计划”，募集规模为12.00亿元，这是一款房地产领域贷款运用类产品。

从期限上看，48款新发行产品中，共有47款公布了期限，平均期限24.70个月，环比延长1.42个月。

统计时间内发行信托产品期限和收益结构如下：

期限 发行数 平均最高预期收益率 环比变化

12个月期 7 9.69% 下降0.39个百分点

24个月期 32 10.31% 下降0.02个百分点

从资金运用领域来看，基础设施领域产品发行了22款，工商企业领域产品发行了9款，房地产领域产品发行了8款，其他领域产品发行了7款，证券投资领域产品发行了2款。

从资金运用方式上看，贷款运用类产品发行了21款，权益投资类产品发行了16款，组合运用类产品发行了3款，股权投资类产品发行了3款，证券投资类产品发行了2款，租赁、债权投资和其他类产品各发行了1款。

**成立集合信托产品34款**

统计时间内共有14家信托公司成立了34款集合信托产品，发行量环比减少10款。

34款成立产品中，31款产品公布了成立规模，平均成立规模为1.01亿元，环比增加0.15亿元，降幅为17.79%。

其中，成立规模最大的是百瑞信托成立的“百瑞宝盈549号集合信托计划”，募集规模为11.53亿元。

上周共有18款新成立产品公布了期限，平均期限24.11个月，环比缩短1.25个月。上周共有14款新成立产品公布了预期收益，平均预期收益率9.64%，环比上升0.22个百分点。

从资金运用领域来看，工商企业领域产品成立了8款，证券投资领域产品成立了7款，基础设施领域产品成立了5款，金融领域产品成立了3款，房地产领域产品成立了1款，其他领域产品成立了10款。