《焦点》若OPEC本周未达成减产决议，油价恐下看60美元

国际油市：油价涨跌互见，美国政府报告显示产量上升
路透东京4月18日 - 原油价格周二亚洲时段涨跌互现，市场交投清淡，因有许多市场逢假期休市最多达四天；此外，美国官方报告显示产量上升，可能令油价在近期涨势之后受到抑制。
Gresham Investment Management的Doug Hepworth称，“OPEC需要出人意料的大幅减产，比如200万桶/日，才能推动油价回升至80美元。此外，沙特以外其他成员国还要新定一些规矩才行。”
关于沙特为何迟迟没有干预油价跌势，市场上已经充斥着各种阴谋论。美国纽约时报专栏作家Thomas Friedman暗示，“一场全球石油战争正在进行，由美国和沙特对阵俄罗斯和伊朗。”
Investec Global Energy Fund的Tom Nelson则称，沙特放任油价下跌，是为了刺激OPEC较小产油国加入其减产行列。这些小产油国通常都依靠大产油国对市场进行干预。
“沙特人希望减产，但他们不想独自减产，”Nelson表示，并称日产量减少100万-150万桶应该就足以平衡市场。
“市场真正希望看到OPEC仍然运转良好...如果出现小幅减产，同时OPEC声明显示立场一致，并且谈及需求回升以及供应增长缓和的话，布兰特原油可能会回升到80-90美元。”(完) (编译 高琦/于春红/朱晓军；审校 张明钧/王兴亚)
路透东京4月18日 - 原油价格周二亚洲时段涨跌互现，市场交投清淡，因有许多市场逢假期休市最多达四天；此外，美国官方报告显示产量上升，可能令油价在近期涨势之后受到抑制。
路透北京4月18日 - 针对美财政部未将中国列入货币操纵之列，中国央行大连市中心支行日韩经济金融研究小组成员周子炜称，未来汇率问题仍是中美经贸关系中的要点，而由于美对华货物贸易逆差占逆差总额近半，预计中国将成为首个因新规而被保留关注的国家，而且在较长时间内无法脱离“关注名单”。
路透上海4月18日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周二较上日微跌0.09%至93.03；SDR篮子指数微跌至95.08，BIS篮子指数微跌至93.98 。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌1.89%，SDR篮子指数跌0.44%，BIS指数跌2.35% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间价 较上日升贬点数 人民币 6.8849 -64 欧元 7.3289 -264 日圆 6.3152 339 港元 0.8858 -9.1 英镑 8.6507 -241 澳