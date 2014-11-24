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货币新闻 | 2014年 11月 24日 星期一 14:41 BJT

《焦点》若OPEC本周未达成减产决议，油价恐下看60美元

Gresham Investment Management的Doug Hepworth称，“OPEC需要出人意料的大幅减产，比如200万桶/日，才能推动油价回升至80美元。此外，沙特以外其他成员国还要新定一些规矩才行。”

关于沙特为何迟迟没有干预油价跌势，市场上已经充斥着各种阴谋论。美国纽约时报专栏作家Thomas Friedman暗示，“一场全球石油战争正在进行，由美国和沙特对阵俄罗斯和伊朗。”

Investec Global Energy Fund的Tom Nelson则称，沙特放任油价下跌，是为了刺激OPEC较小产油国加入其减产行列。这些小产油国通常都依靠大产油国对市场进行干预。

“沙特人希望减产，但他们不想独自减产，”Nelson表示，并称日产量减少100万-150万桶应该就足以平衡市场。

“市场真正希望看到OPEC仍然运转良好...如果出现小幅减产，同时OPEC声明显示立场一致，并且谈及需求回升以及供应增长缓和的话，布兰特原油可能会回升到80-90美元。”(完) (编译 高琦/于春红/朱晓军；审校 张明钧/王兴亚)
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